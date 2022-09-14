نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية خصومات هائلة بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية ، هذا الأسبوع مجموعة من العروض والتخفيضات الهائلة على الهواتف المحمولة، حيث يتميز العرض بطرح مجموعة من الهواتف من أنواع مختلفة بأسعار رائعة قد تصل إلي نصف السعر، ومن أهم الهواتف التي تم طرحها هواتف من النوع لينوفو وهواتف من النوع ريدمي وشاومي 10 سي، وأبو ونوكيا وهواتف فيفو وغيرها من الهواتف الأخرى، وتعد الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها من أكثر الأجهزة الحديثة التي أصبح تواجدها مهم للعديد من الأشخاص، لذلك نجد إقبال كثير عليها من العديد من الأشخاص، ومن خلال هذا المقال ثم نوافيكم متابعينا الكرام بعروض وتخفيضات بنده السعودية المميزة على الهواتف الذكية.

عروض بنده السعودية على الهواتف المحمولة

تم طرح عرض رائع ومميز من بنده على هواتف لينوفو من بينها ما يلي:ـ

لينوفو كاي 10 بلس 128 جيجا بسعر 579 ريال بدلاً من 649 ريال.

كما تم طرح هاتف لينو فو كاي 14 بلس 449 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.

لينوفو كاي 14 32 جيجا بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

عروض panda السعودية على هواتف سامسونج

تعد هواتف سامسونج من أفضل أنواع الهواتف المحببة للعديد من الأشخاص ومن أهم العروض المقدمة من بنده السعودية على هواتف سامسونج ما يلي:ـ

تم طرح هاتف سامسونج أي 22 بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 775 ريال. سامسونج جالاكسي أي 53، (128 جيجا بايت) بسعر 1120 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال. كما تم طرح هاتف سامسونج جالاكسي أي 53 (256 جيجا بايت) بسعر 1320 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي. هاتف سامسونج أي 52 إس (128 جيجا بايت) بسعر 1299 بدلاً من 1659 ريال سعودي.

تخفيضات panda على هواتف شاومي

من أفضل عروض بنده السعودية المقدمة على هواتف شاومي ما يلي:ـ