- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية خصومات هائلة بأقل الأسعار في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية ، هذا الأسبوع مجموعة من العروض والتخفيضات الهائلة على الهواتف المحمولة، حيث يتميز العرض بطرح مجموعة من الهواتف من أنواع مختلفة بأسعار رائعة قد تصل إلي نصف السعر، ومن أهم الهواتف التي تم طرحها هواتف من النوع لينوفو وهواتف من النوع ريدمي وشاومي 10 سي، وأبو ونوكيا وهواتف فيفو وغيرها من الهواتف الأخرى، وتعد الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها من أكثر الأجهزة الحديثة التي أصبح تواجدها مهم للعديد من الأشخاص، لذلك نجد إقبال كثير عليها من العديد من الأشخاص، ومن خلال هذا المقال ثم نوافيكم متابعينا الكرام بعروض وتخفيضات بنده السعودية المميزة على الهواتف الذكية.
عروض بنده السعودية على الهواتف المحمولة
تم طرح عرض رائع ومميز من بنده على هواتف لينوفو من بينها ما يلي:ـ
- لينوفو كاي 10 بلس 128 جيجا بسعر 579 ريال بدلاً من 649 ريال.
- كما تم طرح هاتف لينو فو كاي 14 بلس 449 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.
- لينوفو كاي 14 32 جيجا بسعر 379 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.
عروض panda السعودية على هواتف سامسونج
تعد هواتف سامسونج من أفضل أنواع الهواتف المحببة للعديد من الأشخاص ومن أهم العروض المقدمة من بنده السعودية على هواتف سامسونج ما يلي:ـ
- تم طرح هاتف سامسونج أي 22 بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 775 ريال.
- سامسونج جالاكسي أي 53، (128 جيجا بايت) بسعر 1120 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال.
- كما تم طرح هاتف سامسونج جالاكسي أي 53 (256 جيجا بايت) بسعر 1320 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.
- هاتف سامسونج أي 52 إس (128 جيجا بايت) بسعر 1299 بدلاً من 1659 ريال سعودي.
تخفيضات panda على هواتف شاومي
من أفضل عروض بنده السعودية المقدمة على هواتف شاومي ما يلي:ـ
- هاتف شاومي 10 سي (64 جيجا بايت) بسعر 559 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.
- كما تم طرح هاتف شاومي 10 سي (128 جيجا بايت ) بسعر 619 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال.
- شاومي ريدمي نوت 10 اس (128 جيجا بايت) بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 949 ريال.
- هاتف شاومي ريدمي نوت 11 (4جيجا بايت) بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال.
- جوال شاومي ريدمي نوت 11 (6 جيجا بايت) بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.
- كما تم طرح عرض هاتف من النوع ريدمي 10 أي (2 + 32 جيجا بايت ) بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال.
- هاتف ريدمي 10 أي (3+64 جيجا بايت) بسعر 495 ريال سعودي بدلاً من 509 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية خصومات هائلة بأقل الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.