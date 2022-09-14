نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض اليوم الوطني 92 أجهزة كهربائية بتخفيضات وخصومات كبيرة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصفح عروض اليوم الوطني 92 على أسعار الأجهزة الكهربائية بتخفيضات كبيرة وخصومات مذهلة بمختلف متاجر السعودية والهايبر ماركت، إذ يعرض متاجر السعودية أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية بأقل الأسعار ضمن تخفيضات اليوم الوطني السعودي في الذكرى 92 على توحيد مملكتي الحجاز ونجد، ولذلك تحتفل المملكة السعودية بتقديم أفضل العروض وفرص الشراء والتوفير طوال شهر سبتمبر، وفيما يلي أفضل عروض الأجهزة الكهربائية المنزلية الكبيرة والصغيرة بأفضل الأسعار، المختارة من مجموعة أسواق العثيم ماركت وسلسلة متاجر لولو هايبرماركت السعودية، وتبدأ العروض من اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022 وتستمر حتى موعد انتهائها في يوم 20 سبتمبر 2022، وفيما يلي كافة التفاصيل.

أفضل عروض اليوم الوطني

تضم العروض أجهزة الشاشات التلفزيونية المتنوعة من حيث العلامات التجارية والمواصفات التقنية، وتبدأ العروض مع أسواق العثيم للمنتجات الفاخرة، وتشمل كذلك أفضل الأجهزة المنزلية الكبيرة مثل الثلاجات والمبردات وأجهزة المكيفات، وذلك إلى جانب أقوى الخصومات على أجهزة المطبخ الصغيرة التي تسهل من عملية إعداد وتحضير الطعام بأشهى الوصفات وأسرعها، وتتميز جميع الأجهزة المعروضة بالجودة الممتازة والمواصفات الدقيقة التي تخدم احتياجات المستخدم بأسعار مناسبة.

تخفيضات اليوم الوطني 92 العثيم ماركت

مكواة سوبر بي سيراميك 2400 وات بسعر 55 ريال.

مايكروويف كيون ديجيتال 20 لتر بسعر 209 بدلًا من 249 ريال.

محمص الخبز اي تي سي بسعر 59 بدلًا من 69 ريال.

صانعة البيتزا والخبز من جي في سي بسعر 139 بدلًا من 239 ريال.

ميكروويف كليك أون 20 لتر بسعر 259 بدلًا من 299 ريال.

خلاط سوبر بي يدوي 102 بسعر 110 ريال.

فرن ريد بول الكهربائية 35 لتر بسعر 210 ريال.

خلاط بانيكس 2*1 بسعر 75 ريال.

عروض اليوم الوطني أجهزة كهربائية

تشمل التخفيضات والخصومات الحصرية أفضل أجهزة التسخين الحرارية مثل أجهزة الفرن الكهربائية والمايكروويف، بالإضافة إلى أجهزة تحميص وتسخين الخبز، وأجهزة طهي الأرز وكذلك أجهزة القلايات الكهربائية لعمل أسرع الوجبات الصحية بمذاق ولا أروع، وتضم العروض كذلك أجهزة المكواة الكهربائية بالبخار وأجهزة الكي الجاف.

خصومات اليوم الوطني 2022 لولو هايبر ماركت

شاشة سامسونج الذكية سمارت تي في الترا إتش دي 58 إنش بسعر 2899 بدلًا من 4199 ريال.

عرض شاشة سوني سمارت تي في فائقة الوضوح 55 إنش بسعر 2999 بدلًا من 3599 ريال.

شاشة سامسونج الذكية الترا اتش دي 65 إنش بسعر 3299 بدلًا من 4799 ريال.

خصم على شاشة باناسونيك سمارت تي في عالية الوضوح 55 إنش بسعر 1999 بدلًا من 3899 ريال.

أنكر ساوند كور مضخم الصوت للحفلات بسعر 599 بدلًا من 699 ريال.

عرضنا لكم مجموعة متنوعة من أفضل عروض اليوم الوطني 92 بالمملكة السعودية على أسعار الأجهزة الكهربائية المختارة من ماركات وعلامات تجارية مختلفة، ونتابع معكم كل ما هو جديد في عروض السعودية بمختلف متاجر السعودية، وذلك حصريًا عبر موقعنا هذا، فتابعونا لمعرفة كل ما هو جديد فور صدور أقوى الخصومات.