نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية طريقة عمل مصيدة للذباب والناموس اعمليها ولا تحتاجي مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآفات الحشرية تواجه المنازل بكثرة، وتتمثل تلك الآفات في الذباب والناموس، تم البحث حول الكثير من الطرق التي تساعد في التخلص من تلك الآفات، ووجدنا فكرة عبقرية تساعدنا في التخلص من الذباب والناموس، كما أن الأقراص والمبيدات أصبحت لا تفيد بالغرض، لذا تم صرف النظر عنها، والبحث حول طريقة آمنة وأيضا جيدة تقوم بصيد الناموس والذباب.

تحضير مصيدة في المنزل لصيد الذباب والناموس

لتحضير المصيدة يلزم عليك أن تقوم بتجهيز زجاجة بلاستيك وشريط سلوتيب ومعه سكر وخميرة وقلم تحديد، علينا أن نعرف طريقة استخدامها الصحيحة:

نقوم باستخدام قلم التحديد في رسم خط ينصف الزجاجة.

ثم بعد ذلك نقوم بفصل الجزء السفلي عن العلوي.

نستخدم الجزء السفلي في وضع به ماء ساخن، ثم نقوم بوضع الخميرة والسكر وتقليبهم جيدا.

تقوم بتغطية الزجاجة بطبقة من البلاستيك مفرغة للهواء، وعند اقتراب الناموس أو الذباب، سيموت وذلك بسبب حدوث اختناق، تلك الرائحة المنبعثة من الزجاجة تجذب الذباب..

كيفية منع الذباب والناموس من الدخول إلى المنزل

حتى تستطيع منع الناموس والذباب من الدخول إلى المنزل، عليك بتهوية المنزل جيدا، والسماح للشمس أن تدخل المنزل في كافة أرجائها، وغلق الأنوار في حالة وجود ناموس وذباب، كما عليك الإفراط في استخدام معطرات المنزل الهوائية، وذلك لأن الروائح تعتبر منفرة للناموس والذباب، كما يمكنك الإكثار في زرع النباتات الخضراء وذلك لنشر الأكسجين في الهواء، كل تلك الطرق تأتي بفعالية كبيرة لطرد الناموس والذباب، وعند زرع النباتات، عليك بزرع النعناع وذلك لرائحته القوية التي تعمل على طرد الناموس والذباب، كما أيضا النعناع يضيف للمنزل رائحة جيدة، حيث أن هذه الطرق تكون من ضمن الطرق المعروفة التي لا بد من معرفتها حتى يتم التخلص من الحشرات.