انت الان تتابع خبر لو عندك جل الصبار جربي تفتحي بشرتك من البقع الداكنة حتى لو سواد الفحم بهذه الطريقة الذكية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اثبت خبراء الجمال فعالية جل الصبار في ترطيب البشرة بشكل عميق وخاصة البشرة الدهنية التي لا تقبل أي مرطبات دهنية فجل الصبار مرطب مائي سهل الإمتصاص كما أنه يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة ومعالجة حروق الشمس بالإضافة للعديد من الفوائد الأخرى ، والان إليكم وصفة جل الصبار التي ستعيد لبشرتكم شبابها .

مكونات وصفة جل الصبار :-

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الموز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت خشب الصندل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الأرز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

طريقة عمل وصفة جل الصبار لتفتيح البشرة

أولا نقوم بتحضير إناء ثم نضع به الماء وجل الصبار وعصير الموز والجيلاتين ثم يتم التقليب الجيد.

وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت خشب الصندل والجلسرين وعصير الليمون والنشا ومطحون الأرز ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة جل الصبار جاهزة للإستخدام.

ثم نقوم بتنظيف البشرة جيدا بإستخدام غسول مناسب ويتم إزالة الأتربة وهذا شرط من شروط نجاح الوصفة.

ثم نقوم بتوزيع خلطة جل الصبار على البشرة جيدا ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة حتى تجف تماما، وبعد مرور الوقت نقوم نغسل وتنظيف الوجه وإزالة الخلطة بالماء البارد.

ويكرر إستخدام هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع، وبعد مرور أول أسبوع سوف نلاحظ النتيجة بتفتيح البشرة بإستخدام وصفة جل الصبار التى تجعل الوجه أكثر بياضا وجذابية.