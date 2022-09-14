انت الان تتابع خبر اختبار شخصية يكشف هل لديك حظوظ قوية أم أنك تعيس الحظ عبر شكل النثرة في وجهك .. اكتشف المزيد! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان النثرة هي التي تقع في الإخدود الممتد بين الأنف والشفة العليا، ويعتبر بأنه تفصيل غالباً لا يفكر به احد الا انه شغل البشرية منذ القدم.

وفي العصر الحالي فان العلماء قاموا بتأكيد بانه من دون النثرة ليس بإمكان احد أن ينطق الحروف بالشكل الصحيح.

ولكن النثرة أيضاً ووفق علم الفراسة يمكنها أن تكشف الكثير عن الحظ. لذلك تمعني بالصور وإختاري لنكشف لك حظك.

الصورة رقم واحد

في حال كانت النثرة طويلة فهذا يعني أن حياتك ستكون حافلة بالفرص التي ستؤدي الى تحسن جذري بأوضاعك المادية. انت أصلاَ تملكين حدساً قوياً وحظك في الحياة يميل نحو المكاسب المادية لذلك عليك إتباع حدسك وعدم الخوف حين يتعلق الامر بالمال لانك محظوظة جداً.

الصورة رقم ٢

في حال كانت النثرة قصيرة فأنت بشكل عام غير محظوظة. حياتك مستقرة لانك من النوع الذي يدخر المال والذي يخطط لما قد يحمله المستقبل من مفاجآت غير سارة. البعض قد يتهمك بالبخل ولكنك على الاقل توفرين لنفسك شبكة آمان لانك تدركين بان الحظ ليس حليفك.

الصورة رقم ٣

في حال كان الاخدود عميقاً والنثرة واضحة فأنت غير محظوظة أيضاً. بشكل عام حياتك كما هي عليه حالياً لا تحتاج الى الحظ الجيد لان الامور تبدو وكأنها تسير على خير ما يرام. حظك الجيد هو من الجانب الصحي لانك لا تعانين من أي مشاكل صحية. ولكن عليك عدم اليأس لان الحظ سيكون حليفك يوماً ما.

الصورة رقم ٤

في حال كان هناك شامة أو ندب أو علامة ما على النثرة فأنت سيئة الحظ للغاية عندما يتعلق الامر بالمال. لا تملكين الكثير من المال والمدخول ليس ضخماً أيضاً ومع ذلك هناك دائماً بعض الاشخاص الذي لا يمانعون مساعدتك مادياً وهذا بشكل وباخر يجعلك محظوظة الى حد ما.

الصورة رقم ٥

في حال كان الشعر ينمو بشكل واضح في منطقة النثرة فهذا دليل على حظ ما بعده حظ. أنت محظوظة للغاية في كل شيء، في الحياة المهنية والمال والحب والزواج. انت من النوع الذي كيفما التف يجد الفرص امامه وبشكل دائم ينجح في كل شيء. انت من النوع الذي يتمنى الجميع لو كانوا يملكون نصف حظه.