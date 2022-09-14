نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للطيران الداخلي والخارجي رحلات مخفضة شاملة تذكرة الطيران والانتقالات والإقامة والوجبات الثلاثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 للطيران الداخلي هذا ما سنقوم بسرده اليوم بعدما بدأت المنافسة من شركات الطيران السعودية الداخلية على تقديمها لأفضل العروض على الطيران احتفالا باليوم الوطني السعودي الذي سيوافق يوم 23 من شهر سبتمبر الجاري، فيشهد الشهر بأكمله أقوى عروض اليوم الوطني 92 للسيارات بالتقسيط من قبل كباري الشركات والمعارض، ومن هذا الصدد نتطلع معكم على عروض اليوم الوطني للطيران.

عروض اليوم الوطني للطيران 92 الداخلي والخارجي

تحرص شركات الطيران السعودية على تقديم عروضا مميزة للراغبين في السفر من المواطنين والمقيمين على أراضيها مع تخفيضات هائلة بمناسبة احتفالات رقم 92 من اليوم الوطني وهو يوم توحيد السعودية وتغيير اسمها من مملكة الحجاز لتصبح المملكة العربية السعودية واليكم الشركات التي توفر عروضا على الطيران الداخلي بداخل محافظات السعودية «عروض الخطوط السعودية، عروض طيران ناس، طيران الراجحي، نسما، أديل، العربية، الاتحاد، النيل، مصر للطيران».

تأتي رحلات الرياض لهولندا للسفر لأمستردام يوم 23 سبتمبر حتى يوم 26 سبتمبر بقيمة 1996 ريالا سعوديا.

تأتي رحلات الرياض لباكو للسفر من الرياض لأذربيجان بقيمة 1505 ريالات سعودي.

تأتي رحلات الرياض لإسطنبول في إجازة اليوم الوطني بقيمة 1574 ريالا سعودي.

تأتي رحلات الرياض للدار البيضاء متاح السفر يوم 23 بقيمة 2366 ريالا سعوديا.

تأتي رحلي الرياض للندن بقيمة 1845 ريالا سعوديا

تأتي رحلات جدة لإسكندرية بقيمة 962 ريالا سعوديا.

عروض اليوم الوطني 92 للطيران من الراجحي

تقدم شركة طيران الراجحي كوبونا خصما مميزا بمناسبة اليوم الوطني السعودي رقم 92 لأجل إجازة اليوم الوطني لشرم الشيخ حيث تأتي سعر تذكرة ذهاب وعودة من جدة إلى شرم الشيخ شاملة فندق خمسة نجوم وثلاث ليال وأربعة أيام فقط بسعر 3250 ريالا سعوديا ويشمل العرض المميز سعر تذكرة الطيران خلاف الانتقالات والإفطار والغداء والعشاء وتنطلق الرحلة في يوم 21 سبتمبر وتاريخ العودة يوم 24 سبتمبر 2022.

عروض العربية للطيران لليوم الوطني 92

كما تقدم الشركة العربية للطيران خصومات واسعار خاصة للشارقة بمناسبة اليوم الوطني 92 من يوم 8 حتي 10 بقيمة الرحلة ذهاب وعودة للفرد الواحد 692 ريال سعودي، وتتمثل خطوط الرحلات للشارقة كما يلي: