نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 من أسواق لولو على جميع السلع والأحتياحات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى العروض الترويجية والتخفيضات الحقيقية على مجموعة هائلة من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، التي لا غنى عنها لدى ربة المنزل أو أي عروس تسعى إلى تجهيز منزلها بافضل الخامات وأشهر الماركات، مع التمتع بالذوق الرفيع والمظهر الجمالي الأنيق، الذي يضفي إلى منزلك الروعة والجمال، مع العلم أن جميع هذه العروض وأكثر متوفرة في جميع فروع الشركة المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة.

عروض اليوم الوطني 92 من أسواق لولو

وبمناسبة العيد الوطني تحتفل أسواق لولو مع عملائها السعودين والمغتربين وتقدم لهم أقوي العروض المتنوعة بجميع الأقسام، كما تقدم للرجال بقسم التجميل أنواع عديد من العطور والروائح العطرة التي تنال جميع الأذواق، كمان توفر أيضاً عروض مستمرة لمدة أربع أيام على الأسماك الطازجة واللحوم، ويوجد عروض أخري بالمجلة، استمتعوا بأحدث تخفيضات لولو اليوم الأربعاء 14-9-2022 الموافق 18-2-1444.

عروض متنوعة من أسواق لولو لمدة أربع أيام

بطيخ سعودي، سعر الكيلو 0.95 ريال بدلاً من 2.45 ريال وفر 1.50 ريال.

كيس تاج محل أرز بسمتي أبيض 10 كيلو بوزن، بسعر 67.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال وفر 22.00 ريال.

كرتونه دجاج مجمد التنمية 10 حبات × 600 جرام، بسعر 104.95 ريال بدلاً من 133.00 ريال وفر 28.05 ريال.

سمك كورت أسود، سعر الكيلو 12.90 ريال بدلاً من 19.90 ريال وفر 7.00 ريال.

شرائح سمك كينج كبيرة سعر الكيلو 59.95 ريال بدلاً من 79.90 ريال وفر 19.95 ريال.

روبيان مزارع طازج، سعر الكيلو 27.90 ريال بدلاً من 34.90 ريال وفر 7.00 ريال.

عروض أواني المطبخ من أسواق لولو

حلة فرن هولندي غير لاصقة، 22 سم، بسعر 30.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال وفر 29.00 ريال.

ترمس السيف سعه 1 لتر + 75 لتر متنوع، بسعر 92.00 ريال بدلاً من 153.00 ريال وفر 61.00 ريال.

مقلاية غير لاصقة، بحجم 24 سم، بسعر 26.00 ريال بدلاً من 49.00 ريال وفر 23.00 ريال.