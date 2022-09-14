نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض مول العثيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض مول العثيم، تقوم أسواق العثيم مول بتقديم أقوى العروض على تشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة، حيث يمكنك الاستمتاع بأقوى الخصومات المميزة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية عند زيارة أسواق عبد الله العثيم، وتكون كل تلك العروض مقدمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، وفي هذا الأسبوع يمكنك الحصول على جميع مقاضيك الشهرية وتشكيلة متنوعة من المنتجات المميزة وجميع احتياجاتك المنزلية بأسعار تنافسية، كما يقدم مول العثيم خصومات مميزة على هواتف المحمول الذكية، وشاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، والأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات الأخرى التي يمكنك التعرف عليها من خلا بروشور العروض. أقوى عروض مول العثيم قم بالحصول على جوال هونر اكس 7 بمساحة 128 جيجا بايت وبطارية بسعة 5000. فقط بسعر 679 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على سماعة ايربودز أبل من الجيل الثالث باللون الأبيض فقط بسعر 699 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك شراء جوال هاي سينس اي 50 بمساحة 32 جيجا بايت وحجم شاشة 6.5 انش. فقط بسعر 319 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء تابلت سامسونج أي 7 تي 505 بمساحة تخزين 32 جيجا بايت وحجم شاشة 10 انش. فقط بسعر 899 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء جوال سامسونج أي 23 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت وشبكة 4G. فقط بسعر 699 ريال سعودي للحبة.

احصل على لاب توب اتش بي اي 3 كور اي 3 ومساحة تخزين 256 جيجا بايت فقط بسعر 1699 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم قم بشراء شاشة ال اي دي من سهم بحجم 50 بوصة وجودة فول اتش دي فقط بسعر 1149 ريال سعودي بدلا من 1399 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء شاشة ميكرو ديجيت ال اي دي بحجم 32 بوصة فقط بسعر 399 ريال سعودي. بدلا من 499 ريال سعودي.

كذلك يمكنك الحصول على شاشة جيباس سمارت بحجم 43 بوصة فقط بسعر 799 ريال سعودي للحبة. خصومات مول العثيم اشتري موقد سوبر بي كهربائي عدد 2 عين فقط بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 132 ريال للحبة.

احصل أيضا على خلاط سوبر بي يدوي 102 فقط بسعر 110 ريال بدلا من 149 ريال للحبة.

كما يمكنك الحصول على غلاية ماء من بانيكس بسعة 1.8 لتر فقط بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 65 ريال سعودي للحبة.

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