نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 مختبرات وعيادات وتخفيضات كبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض اليوم الوطني 92 المتاحة في العيادات والمختبرات الموجودة بالمملكة، بحيث يمكنكم اجراء عدد كبير من التحاليل الطبية بتخفيضات هائلة، ومنها تخفيضات يقدمها لكم مختبر التا، وأيضًأ مختبر فرست، بالإضافة إلى عدد من العيادات، وتكون العروض شاملة لعدد كبير من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى جلسات العناية بالبشرة والشعر والأسنان، ونقدم لكم كافة التفاصيل في النقاط التالية.

عروض اليوم الوطني 92 مختبرات

نأتي لكم بخصومات رائعة من مختبرات التا على التحاليل الطبية من ضمن عروض اليوم الوطني 92 في السعودية، بحيث يتوافر إجراء 15 تحليل صحة واطمئنان، وهما تحاليل وظائف الكبد والكلى، الدهون العام، الدهون النافعة والضارة، الدهون الثلاثية والدهون عالية الكثافة، الكوليسترول الكلي، السكر، صورة الدم الكاملة، وكل بتخفيضات تصل إلى 90%، كما تتوافر باقات صحة واطمئنان أخرى متضمنة لعدد أكبر من التحاليل، يترواح من 26 وحتى 52 تحليل، بالإضافة إلى تخفيضات على باقات العناية بالبشرة والشعر، ومنهما باقات علاج تساقط الشعر وهى تتضمن تحاليل مخزون الحديد، الزنك، الحديد، فيتامين د، فيتامين ب 12، الغدة الدرقية، صورة دم كامله، وإليكم الأسعار.

باقة صحة واطمئنان 15 تحليل بسعر 92 ريال سعودي بدلًا من 900 ريال سعودي.

باقة تساقط الشعر بسعر 292 ريال سعودي بدلًا من 1150 ريال سعودي.

باقة صحة البشرة وتساقط الشعر بسعر 392 ريال سعودي.

باقة الفيتامينات والمعادن بسعر 592 ريال سعودي.

عروض اليوم الوطني 1444 من العيادات

العناية بالأسنان من جلسات تنظيف، تبييض، حشوات تجميلية، كل ذلك متاح في مجمع المحمدية الطبي، من ضمن تخفيضات العيادات لليوم الوطني 1444، وإليكم أسعار جلسات العناية بالأسنان.

جلسة تنظيف الأسنان بسعر 92 ريال سعودي.

تبييض الأسنان بسعر 392 ريال سعودي.

حشوة تجميلية للأسنان بسعر 192 ريال سعودي.

تخفيضات المختبرات في السعودية

تستمر عروض اليوم الوطني في المختبرات لتشمل كافة الخدمات الصحية والتحاليل الطبية بأسعار مخفضة للغاية، فيقدم لكم مختبر فرست للتحاليل الطبية برنامج اسرتي، ويتضمن 14 تحليل، بحيث يتم اجراء فحص شامل لأهم وظائف الجسم، كما يمكنك اجراء تحليل هرمون الغدة الدرقية أو السكر التراكمي بسعرٍ رائع، أو فيتامين د وأيضًا فيتامين ب12.

فحص شامل مكون من 14 تحليل، بسعر 92 ريال سعودي.

تحاليل هرمون الغدة الدرقية أو سكر تراكمي، بسعر 92 ريال سعودي.

كل هذه العروض وأكثر متاحة في العيادات والمختبرات بالسعودية، بالإضافة إلى عروض على كافة المنتجات والأثاث والمطاعم في ظل تخفيضات اليوم الوطني 92.