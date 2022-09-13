نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيلمع من تاني.. تنظيف سيراميك الحمام وتعقيمه من البقع الصعبه والجير والتكلسات وإرجاعه كالجديد من تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف سيراميك الحمام وتعقيمه، تعرفي من خلال تلك المقالة على طرق لتنظيف سيراميك الحمام وتلمعيه، باستخدام مكونات وعناصر فعالة، تعمل على إذابة الأوساخ والأتربة العالقة بالسيراميك، بما يعيد الحمام وكأنه جديد تماماً، بأقل وقت وجهد ممكن. تنظيف سيراميك الحمام وتعقيمه المكونات كمية مناسبة من عصير الليمون.

زجاجة رش.

قطعة قماش.

إسفنجة مبللة. طريقة التنظيف قومي بملء زجاجة الرش بعصير الليمون.

قومي برش عصير الليمون مباشرةً على سيراميك الحمام المتسخ.

ابدئي بفرك السيراميك باستخدام اسفنجة مغموسة في عصير الليمون.

ثم قومي بتمرير قطعة من القماش المبللة بالماء الدافئ على السيراميك.

ثم مرري قطعة قماش أخرى جافة على سيراميك الحمام الذي تم تنظيفه، من أجل تجفيفه جيداً. طريقة تنظيف سيراميك الحمام وتعقيمه، باستخدام المبيض والماء كوب من المبيض.

3 أكواب من الماء.

زجاجة رذاذ.

قطعة قماش.

كمية قليلة من الماء الدافئ. طريقة التنظيف نقوم بخلط كمية المبيض مع مقدار الماء في زجاجة الرذاذ.

قومي برج الزجاجة جيداً، حتى يمتزج المبيض مع الماء بشكل تام.

قومي برش سيراميك الحمام بالخليط الناتج بشكل مباشر، وانتظري لبضع دقائق (حيث يعمل الخليط على تفتيت الأوساخ والبقع المتراكمة).

قومي بتمرير قطعة من القماش المغموسة في الماء الدافئ على أجزاء السيراميك (للتخلص من كل بقايا خليط التنظيف).

يمكنك استخدام فرشاة تنظيف الخاصة بالحمام، من خلال غمسها في خليط المبيض المخفف، مع فرك الزوايا والفراغات الموجودة بين أجزاء السيراميك، من أجل تنظيفها بشكل فعال.

وستلاحظين عودة الحمام إلى شكله وكأنه جديد تماماً. نصائح يجب اتباعها للحصول على حمام نظيف هناك بعض النصائح والتعليمات التي تساعدك على تنظيف سيراميك الحمام: لمواجهة بقع الصدأ، قومي برش المنطقة المتسخة بخليط من حمض الأكساليك بنسبة 10% مع حمض الستريك والماء، ثم قومي بمسح المنطقة بالماء المخلوط بالملح.

يمكنك استبدال الخليط السابق بعصير الليمون، من خلال فرك بقعة الصدأ بالعصير يدوياً لعدة مرات، حتى تزول البقعة بشكل نهائي.

يمكن اللجوء إلى استخدام كريم التطهير، للتخلص من الأوساخ الملتصقة على سطح السيراميك، أو الفجوات الموجودة بين السيراميك، منعاً لتكون طبقات من العفن.

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