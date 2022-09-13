إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

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عمر شويل - جدة بعد أن يتم استخدام الزيت في عملية القلي يقوم البعض بوضعه في المهملات، وذلك بسبب معرفتنا أن استخدام هذا الزيت مرة أخرى يسبب أمراض كثيرة من ضمنها السرطان، لكن وجدنا طريقة أخرى لاستخدام الزيت بعيدا عن وضعه في الطعام وتلك الوصفة تم ذكرها الكثير من المختصين في عالم الصناعة والتدوير، لذا عليكم بإتباع ما سنذكره خلال السطور القادمة.
استخدامات عديدة لزيت القلي
توجد فوائد عديدة للزيت وبعد ما سنذكره ستقوم بالاحتفاظ بالزيت لكي تضعه في الكثير من الصناعات وهي كالتالي:
- يعلم الجميع أن الزيت يمكن أن يتم استخدامه في صناعة الصابون السائل أو الصابون اليدوي وتلك الطريقة شهيرة للغاية.
- يمكنك أن تستخدم الزيت في عملية التشحيم المنزلي.
- يمكنك أن أيضا أن تستخدمه في تلميع الخشب لأنه يضيف إلى الخشب بريق لامع.
- تستطيع أن تضيف الزيت إلى عدة أشياء لكي تصنع كريمات خاصة بالترطيب والعديد من منتجات التجميل.
- يتم صناعة الحليسرين من زيت القلي ويستخدم الجليسرين لمعالجة التشققات وزيادة ترطيب القدم واليدين.
كيفية استخدام وتحضير الزيت لصناعة الصابون
مكونات الصابون تكمن في الزيت الذي تم استخدامه سابقا ويجب أن تحضر 6 أكواب من الماء و3 حبات من الليمون وطريقة التحضير كالتالي:
- احضر إناء بلاستيكي كبير ثم قم بإضافة الماء إليه.
- قم بتصفية الزيت من جميع الشوائب الموجودة به، وبعد ذلك قم بإضافته إلى الماء واستمر في التقليب.
- قم بإضافة الليمون إلى الماء والزيت ويمكنك أن تضع لون حتى تعطى للصابون شكل خارجي رائع.
- عليك أن تترك الخليط لمدة يوم كامل وذلك لكي يتجمد ويكون أكثر تماسك.
- يمكنك أن تحضر السكنية وتقوم بتقطيعة إلى قطع أصغر حجما، وذلك لكي تستطيع أن تغسل يديك به بكل سهولة.
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