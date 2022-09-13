نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز بـ٢٠ جنيه سبب ارتفاع الكهرباء لـ٥٠٠ جنيه لا تتركه في الفيشه من الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسال الكثير من الناس علي الزيادة الجديدة في الكهرباء، بدأ عدد كبير من المواطنين يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا، الأمر الذي تسبب في زيادة فاتورة الكهرباء،ننقل لكم كافة التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع في السطور التالية،

ماهى الأجهزة الكهربائية التي تستهلك أكبر قدر من الكهرباء

التكييف

يعتبر التكييف أكثر الأجهزة استهلاكاً للطاقة في فصل الصيف، يبلغ متوسط ​​استهلاك مكيف واحد 1450 كيلو وات شهرياً،يوصى بتقليل استهلاك تكييف الهواء عن طريق ضبط درجة الحرارة على الأقل 24 درجة مع فصل تكييف الهواء عن مفتاح الطاقة.

غلاية ماء كهربائية

استخدام غلاية الماء على مدار اليوم يزيد بشكل كبير من فاتورة الكهرباء، حيث أنها من الأجهزة عالية الاستهلاك ، خاصة وأن الأسرة تستخدمها بشكل متكرر لإعداد المشروبات الساخنة على مدار اليوم. .

الغسالة

تعتبر الغسالة من الأجهزة التي تسبب زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء، لذلك يجب اختيار غسالة بمواصفات محددة عند الشراء لتوفير الكهرباء، يجب فصل الكهرباء عن الغسالة عند عدم استخدامها.

السخان الكهربائي

السخان هو أكثر الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكهرباء بعد التكييف، لتجنب زيادة فاتورة الكهرباء ، يجب ألا يعمل السخان بشكل مستمر طوال اليوم، يجب فقط تشغيله قبل نصف ساعة من استخدامه.

مكواة كهربائية

كما تعتبر المكواة من الأجهزة المنزلية التي تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء بالرغم من سهولة استخدامها أثناء النهار، ينصح بعدم تركها متصلة بالكهرباء عند عدم استخدامها.

الفرن الكهربائي

الفرن الكهربائي من الأجهزة التي تستهلك الكثير من الكهرباء، ينصح دائماً باستبدال الفرن الكهربائي بالغاز.

ميكروويف

هي من الأجهزة المنزلية التي تستهلك كهرباء عالية، يصل معدل استخدامها إلى 500 وات في اليوم ، لذا ينصح باستخدامها عند الضرورة فقط، فصل الكهرباء عنها بعد الاستخدام.

ثلاجة

تعتبر الثلاجة أيضًا من الأجهزة التي تستهلك أكبر قدر من الكهرباء، حيث تستهلك ما يقرب من 205 كيلووات شهريًا، لذلك يجب عليك شراء ثلاجة بمواصفات محددة لتوفير الاستهلاك وعدم رفع فاتورة الكهرباء.