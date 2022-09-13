نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هنا قائمة عروض اليوم الوطني السعودي 2022 على العطور والمفارش والجوالات الذكية.. تخفيضات اليوم السعودي الوطني 92 لـ1444 تصل ل-90% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي 2022 من الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية تزامنا مع اقتراب احتفالات المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 خلال الشهر الجاري حيث تبادر الكثير من المتاجر والمحال التجارية والمولات الكبرى ومعارض الأزياء وشركات الطيران والفنادق ومتاجر الهواتف الجوالة وبيوت العطور الرجالية والنسائية بتقديم أفضل عروض اليوم الوطني السعودي 2022 ضمن طقوس الاحتفالات الخاصة بالعيد.

عروض اليوم الوطني السعودي 2022

يقدم متجر روائع جنيفا عدد من عروض الساعات في اليوم الوطني الثاني والتسعين على جميع الأنواع للرجال والنساء.

وتترواح أسعار الساعات في عروض اليوم الوطني 92 ما بين 99.9 و129 و149 ريال سعودي.

وتمنح جنيفا ضمان عامين ضد عيوب الصناعة على جميع منتجاتها، إضافة إلى خدمة التقسيط عبر تابي أو تمارا. وذلك لمن يشتري منتجات بقيمة 399 ريال سعودي بحد أدنى.

عروض اليوم الوطني 2022 العربية للعود

أطلقت الشركة العربية للعود شعار بدينا هالمرة من بدري للإعلان عن قائمة عروض اليوم الوطني للعربية للعود بتخفيضات في الأسعار.

وتترواح أسعار العروض في العربية للعود على العطور والزيوت بداية من مبلغ 92 ريالًا إلى 592 ريال سعودي. وذلك بدون احتساب الضريبة المضافة على المنتجات، على أن تستمر العروض لفترة محدودة.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

بتخفيضات تصل إلى 90% أعلن متجر البداح للعطور عن تقديم مفاجئات لرواده من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقمين بمناسبة حلول موعد اليوم السعودي الوطني بتزيلات ضحمة من السعر الأصلي للمنتجات.

وتتضمن قائمة العروض مجوعة المسك الفاخر والعود الملكي والتي تحتوي على 3 زجاجات عطور من المسك الأصيل والمسك الفاخر والمسك الملكي، عالية الجودة، وتبلغ كل عبوة ربع تولة.

كما تتضمن العروض تخفيض سعر مجموعة العود والتي تحتوي على 3 قطع من العود الفيتنامي ذو الرائحة الجذابة التي تستمر لساعات طويلة بعد أن تبرد.

قائمة عروض اليوم الوطني 92

تخفيض 30% من السعر الأصلي على مفارش العبيري بمناسبة اليوم الوطني 92.

ويوفر متجر أورجين عروض على الجوالات الذكية واكسسوارات الهواتف والتابلت بمناسبة حلول موعد اليوم الوطنى السعودى.

وأعلن متجر ريبال سمارت ريبال عرض 92 ريال على عدد من المنتجات، وسعر موحد 192 ريال على منتجات ريبال سبيس.

كما أعلن متجر كرز لنن تخفيضات تتراوح ما بين 20% إلى 50%.

وتقدم أمازون تخفيض على جوال أيفون 13 برو ماكس ضمن عروض اليوم الوطني السعودي الذكرى 92 بنسبة 20% على الأجهزة التي تبلغ سعتها التخزينية 128 جيجابايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، و1 تيرا بايت.

ويتوافر الجهاز بعدة ألوان ويدعم شبكة الجيل الخامس ومعالج بسعة 6 جيجا بايت، ولديه واخدة من أفضل كاميرات التصوير وأقوى المعالجات في السوق.

تخفيضات اليوم الوطني 92

تقدم مؤسسة العبيري تخفيض 30% على مفارش العبيري.

تخفيض 75% من السعر الأصلي على منتجات ريفي للمناشف.

تنزيلات بقيمة تصل إلى 70% على منتجات متجر البيت الصغير.

يقدم متجر نخبة العود سعر موحد على بعض المنتجات بمبلغ 92 ريال.

كنا يقدم متجر زايروس سعر موحد على بعض المنتجات 92 ريال ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 92.

موعد اليوم الوطني السعودي 92

وحول موعد اليوم الوطني السعودي فيحل موعد في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول كل عام وتمنحه المملكة العربية السعودية إجازة رسمية في البلاد وتقام الاحتفالات في ربوع المملكة

وتنطلق الاحتفالات يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر فيما يحل موعد الذكرى السنوية يوم الجمعة 16 صفر 1444 الموافق 23 سبتمبر 2022.

وفيما يلي العد التنازلي لموعد اليوم الوطني السعودي.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92

وحول موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 لعام 2022 قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديد مواعيد الإجازة للقطاع العام بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر على أن يعقبها الخميس ويومي الجمعة والسبت. لتكون مدة الإجازة 4 أيام، بعد تقديم موعدها. وذلك لتوافقه مع يومي الإجازة الأسبوعية في المملكة العربية السعودية.