خطوات شحن شدات ببجي احصل على 7000 شدة في ثواني بدون كذب

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عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب المشهورة والمعروفة حول العالم وأهم ما يميز تلك اللعبة هي الأدوات الخاصة باللاعبين ومن أهم تلك الأدوات هي الشدات التي يتساءل البعض على شرائها، ولكن تأتي عند الاشتراك مقابل عشر دولار ليعطي في المقابل ستمائة وستون شدة للاعب، كما يمكن شرائها مقابل واحد دولار فقط ولكن يفضل دفع عشر دولار وذلك مقابل الاشتراك في الرويال باس، وذلك لتجميع المقتنيات الأخرى داخل اللعبة.

طريقة شراء شدات ببجي UC

كما توفر لعبة ببجي أكثر من طريقة للشراء منها بطاقة الفيزا وحساب الباي بال أيضًا كما يمكن شرائها بشحن رصيد الموبايل وهذه تعد الطريقة المتاحة أكثر في مختلف الدول: