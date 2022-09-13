نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي احصل على 7000 شدة في ثواني بدون كذب في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب المشهورة والمعروفة حول العالم وأهم ما يميز تلك اللعبة هي الأدوات الخاصة باللاعبين ومن أهم تلك الأدوات هي الشدات التي يتساءل البعض على شرائها، ولكن تأتي عند الاشتراك مقابل عشر دولار ليعطي في المقابل ستمائة وستون شدة للاعب، كما يمكن شرائها مقابل واحد دولار فقط ولكن يفضل دفع عشر دولار وذلك مقابل الاشتراك في الرويال باس، وذلك لتجميع المقتنيات الأخرى داخل اللعبة.
طريقة شراء شدات ببجي UC
كما توفر لعبة ببجي أكثر من طريقة للشراء منها بطاقة الفيزا وحساب الباي بال أيضًا كما يمكن شرائها بشحن رصيد الموبايل وهذه تعد الطريقة المتاحة أكثر في مختلف الدول:
- عن طريق ارسال ID الخاص بحساب اللاعب من خلال ببجي، سيتم ارسال شدات لك وفقًا للمبلغ الذي تم دفعه.
- كما يمكنك شراء الشدات بطريقة سريعة، وذلك من خلال Midasbuy PUBG، حتى يتم تحويلك على لعبة ببجي بطريقة مباشرة وذلك دون ان يتم عرض الجواهر الخاصة.
- كما يمكنك انشاء حساب جديد لتسهيل الأمر وإتمام عملية الشراء بطريقة أسرع.
- بعد ذلك سيطلب منك المعلومات الخاصة قم بإدخالها.
- بعد ذلك عليك اختيار الشدات المناسبة لك.
بعد اختيار طريقة الدفع المناسبة، بعد ذلك ستصلك الشدات إلى حساب اللعبة الخاص بك وتعتبر هذه أسهل طريقة لشراء شدات ببجي.
- كما يمكنك شراء الشدات عن طريق الرصيد الخاص بك في الهاتف، بعد ذلك قم بتفقد حسابك لتتأكد أنك حصلت على الشدات.
- يتسابق اللاعبون لشراء أدوات مختلفة للعب في ببجي كما تعتبر الشدات من أهم تلك الأدوات التي يبحث عنها الكثير، ولكن يتساءل الكثير عن الطرق المختلفة لتوفير تلك الشدات، ولكن الأمر أصبح سهلًا الأن من خلال الطرق المختلفة لشراء تلك الشدات.
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