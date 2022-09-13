نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة رهيبة لطرد البرص بدون مجهود أو لمس في 3 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكون البرص هو من الزواحف التي يتكاثر وجودها في المنزل الذي يوجد به الكثير من الرطوبة والمنازل التي توجد في أماكن الأرياف والتي تحتوي على جنينة كبيرة فيقوم البرص بالاختباء والدخول إلى المنزل بكل سهولة ونجد أنه يتميز بالسرعة لذلك لا تستطيع ربة المنزل التخلص منه بسهولة لذلك بحثت الكثير من ربات المنازل عن الطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من البرص وسوف نوضح تلك الطرق من خلال هذا المقال.

طرق طرد البرص

للتخلص من البرص توجد بعض الطرق التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

تثبيت أسلاك على البلكونات والشبابيك تساعد على عدم دخول البرص إلى المنزل.

تثبيت الخشب خول البلكونات والشبابيك وطلائه بمادة الغراء يساعد البرص على الالتصاق بتلك الألواح عند محاولة دخوله إلى المنزل.

قشر البيض حيث يتم وضعه في الأماكن القريبة من تواجد البرص وسوف نلاحظ بأنه يخاف ويهرب من المنزل.

تثبيت الخشب خول البلكونات والشبابيك وطلائه بمادة الغراء يساعد البرص على الالتصاق بتلك الألواح عند محاولة دخوله إلى المنزل. قشر البيض حيث يتم وضعه في الأماكن القريبة من تواجد البرص وسوف نلاحظ بأنه يخاف ويهرب من المنزل. رش الفلفل الاسود المطحون والشطة المطحونة في أماكن تواجد البرص يساعد البرص على الهرب وذلك بسبب رائحتهم النفاذة.

خلط ورق الغار المطحون مع القرفة المطحونة ويتم رشها في الأماكن القريبة من البرص فأنها تساعد على التخلص منه بسبب الرائحة الخاصة بهم.

الشيح من المكونات الاساسية في طرد البرص حيث يتم رشهم في أماكن تواجد البرص فأن ذلك يساعد على هرب البرص من المنزل.

نصائح للتخلص من البرص

توجد بعض النصائح المهمة الخاصة لطرد البرص من المنزل وسوف نوضح تلك النصائح من خلال النقاط التالية.