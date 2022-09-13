شوف أكثر من مليون ريال جوائز عروض بنده السعودية وتخفيضات وهدايا رهيبة بمناسبة العودة إلى المدارس

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عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات جديدة ومتنوعة من هايبر بنده السعودية خلال شهر سبتمبر 2022، خلال الأيام القلية الماضية عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية خلال شهر سبتمبر، وذلك لأن خلال الموقع الإلكتروني لهايبر بنده السعودية قد تم الإعلان عن إنه سوف يتم تقديم مجموعة من العروض والتخفيضات خلال هذه الأيام، وخلال هذا الموضوع سوف أتحدث معكم عن عروض وتخفيضات هايبر بنده السعودية لشهر سبتمبر 2022.

مؤسس هايبر بنده السعودية

تم تأسيس هايبر بنده السعودية خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكانت عبارة عن متجر صغير لبيع المنتجات الغذائية المختلفة.

قد تم تأسيسه على يد رجل من أهم رجال الأعمال الموجودين في المملكة العربية السعودية وقد نجح في تأسيس هذه الشركة إلى أن أًبحت أكبر وأهم شركات التجزئة الغذائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

عروض وتخفيضات جديدة ومتنوعة من هايبر بنده السعودية خلال شهر سبتمبر 2022

تقدم شركات بنده السعودية عروض متنوعة بشكل أسبوعي، وخلال السطور القادمة سوف اذكر لكم بعض هذه العروض المهمة:

• تورتيلا شيبس دوريتوس بسعر 9.95 ريال سعودي.

• تونة تندرينا قودي 90 جرام 6 حبات بسعر 19.95 ريال سعودي.

• مكرونة قودي 450 جرام 4 حبات بسعر 14.95ريال سعودي.

• أرز سيلا هندي ديرا الخبرة الخير أرز سيلا هندي ديرة الخير 5 كيلو جرام السعر 19.95 ريال سعودي؟

• مياه أروى سعر المجموعه 13.95 ريال سعودي.

• انصاف صدور دجاج بلا عظم بلا جلد الثدي 450 جرام بسعر 14.95 ريال سعودي.

• شبيه جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن بوك سعر الحبة 24.95 ريال سعودي.

• زيت دوار الشمس شروق بسعر 19.95 ريال سعودي.

• كورن فليكس كلوقز 750 جرام السعر 23.95 ريال سعودي.

• دجاج دو سعر كرتونة 179.95 ريال سعودي.

• ساديا دجاج 800 جرام 3 حبات بسعر 49.95 ريال سعودي.

• شراب سن توب الحبة بسعر 27.95 ريال سعودي.