شوف تخفيضات وهدايا قيمة .. عروض اكسترا كاش وتقسيط على المكيفات والثلاجات والشاشات

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والثلاجات والشاشات الذكية خصومات شهر سبتمبر، تضمنت عروض اكسترا خصومات مذهلة على الأجهزة الكهربائية والشاشات، حيث يتوفر ال جي مكيف جداري 18000 وحدة بارد مزود بخاصية التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية بسعر 3459 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 166 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا كاش وتقسيط على الأجهزة تضمنت خصومات اكسترا الكبرى خصومات على الثلاجات : يتوفر دايو ثلاجة سعة 17 قدم 50 / 60 هيرتز انفيرتر باللون الأبيض بسعر 2799 ريال بدلاً من 4899 ريال خصم 43%، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر كلاس برو فريزر / ثلاجة عمودي باب واحد سعة 592 لتر انفيرتر ستانلس ستيل بسعر 2999 ريال بدلاً من 4499 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض المكيفات والغسالات extra السعودية كما تضمنت عروض الصيف شهر سبتمبر خصومات على المكيفات : يتوفر جري مكيف جداري تبريد 11600 وحدة بسعر 2299 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 23%، ضمن عروض اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 110 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ميديا مكيف جداري 22000 وحدة بارد بسعر 2999 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 429 ريال. وتضمنت عروض اكسترا الكبرى خصومات على غسالات الأطباق : يتوفر أدميرال غسالة أطباق مع توافر عدد 13 مكان للتخزين وعدد 6 برامج باللون الفضي بسعر 1899 ريال بدلاً من 2799 ريال خصم 32%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 91 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ويرلبول غسالة صحون 10 برامج و 14 مكان تخزين باللون الأبيض بسعر 4199 ريال بدلاً من 4489 ريال خصم 6%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض اكسترا على الشاشات الذكية تضمنت خصومات اكسترا الكبرى عروض خاصة على الشاشات الذكية : يتوفر سوني تلفزيون أندرويد 50 بوصة وضوح عالي 60 هيرتز بسعر 2899 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 22%، ويمكنك التقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر شارب تلفزيون سمارت 60 بوصة فائق الوضوح 60 هيرتز بسعر 2699 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً.

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