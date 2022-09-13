شوف أقوى العروض عروض لولو هايبر الجديدة على الهواتف والأجهزة الإلكترونية بخصومات مذهلة لا تفوتها LULU

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عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر تقدم أهم وأبرز عروضها الجديدة على مختلف أنواع الأجهزة المميزة بتخفيضات عملاقة. حيث تقدم أحدث أنواع الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بمختلف الماركات العالمية كماركة أوبو وسامسونج وأونر وغيرها الكثير من الماركات المختلفة. ومن خلال مجلة لولو هايبر الأسبوعية نوفر لكم أحدث الأجهزة التي تتواجد في متاجرها بخصومات مميزة لا تفوتها. أقوى عروض لولو هايبر المميزة على أحدث الهواتف الذكية بتخفيضات هائلة خصم 60 ريال على تاب اي 7 لايت ماركة سامسونج من الجيل الرابع بشاشة مقاسها 8.7 بوصة. مزود بكاميرا أمامية دقتها 2 ميجا بايت، وأخرى خلفية بدقة 7 ميجا بيكسل. بينما مساحة الذاكرة العشوائية 3 جيجا بايت، وداخلية سعتها 12 جيجا بايت. بسعر 599 ريال بدلاً من 659 ريال سعودي. احصل على خصم 170 ريال على لينوفو جوال كي 14 بلس، يعمل بنظام تشغيل أندرويد 11، وشاشة مقاسها 6.5 بوصة. كما أن الجهاز مزود برامات سعتها 4 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا بايت رام. بسعر 429 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي. متوفر هاتف فيفو واي 55 من الجيل الخامس، يعمل بنظام أندرويد 11، بشاشة مقاسها 6.58 بوصة. كما أن الهاتف مزود مزود بثلاث كاميرات خلفية بدقة 50+2+2 ميجا بيكسل، بينما الكاميرا الأمامية دقتها 8 ميجا بيكسل. أما سعة الذاكرة العشوائية 6 جيجا بايت، والداخلية سعتها 128 جيجا بايت. فقط بسعر 1099 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر المميزة على الأجهزة اللوحية احصل على خصم 150 ريال على تابلت إم 7 ماركة لينوفو، بشاشة مقاسها 7 بوصة، وذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجا بايت رام. بينما سعة التخزين الداخلي 32 جيجا بايت، ومساحة الكاميرا الأمامية 2 ميجا بيكسل. بسعر 399 ريال بدلاً من 549 ريال سعودي.

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