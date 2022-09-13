شوف عروض بنده وجميع الأجهزة المنزلية وأدوات المصيف والصيف بخصم يصل ٥٠٪

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عمر شويل - جدة عروض بنده وجميع الأجهزة المنزلية وأدوات المصيف والصيف بخصم يصل ٥٠٪ في كافة فروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market في المملكة العربية السعودية حتى نفاذ الكمية أو لمدة أسبوع كامل أيهما أقرب بداية من ١٣ سبتمبر الموافق ١٧ صفر، وسوف نوفيكم تفاصيل كل هذه العروض من خلال مقالات موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل…

عروض بنده هايبر ماركت Panda market

توجد بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار أدوات الصيف والمصيف، ومنها: خصم خاص على سعر حوض السباحة من بست واي، وتخفيض آخر منهم على سعر نطاطة حلبة الملاكمة ماركة بست واي Best way، وتنزيل مميز آخر على سعر حوض السباحة للأطفال من نفس الماركة، وتخفيض مميز آخر على سعر حوض السباحة للأسرة من bestway، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار حوض السباحة بنوافذ من بست واي، وعرض آخر على سعر لعبة الأطفال شكل الديناصور من bestway، وخصم آخر على سعر لعبة مصارع الأطفال.

عروض حصرية من بندة السعودية Panda

تتوفر مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية اليوم بكل فروع بنده على: سعر حوض السباحة العائلي المدور من بيست واي، وتخفيض آخر على سعر لعبة وجه فطيرة الكريمة من بست توي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار طقم ابدمية من بسمة مع إكسسواراته، وتخفيض آخر على سعر لعبة الطبلة الكهربائية من بيبي لوف، وغيرهم.

خصومات خاصة من بندة السعودية Panda

توفر مجموعة بندة أيضاً بفروعها المختلفة: خصم خاص على سعر برميل القمامة مع دواسة من كوسموبلاست، وتخفيض آخر على سعر البطاريات الذكية من انرجيزر.

تنزيلات أخرى بكل الفروع ولفترة محدودة

تتوفر أيضاً بداخل فروع بندة هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية عروض على أسعار الأجهزة الكهربائية، ومنها: عرض على سعر مكيف سبليت وايت وستنجهاوس، وتخفيض آخر منهم على سعر مروحة دوتس، وعلى سعر ماكينة الحلاقة للشعر من جيباس، كما لديهم تخفيض آخر على سعر مكيف الهواء من دوتس.