نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للسيارات من عبد اللطيف جميل وفورد الناغي تخفيضات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض السيارات لليوم الوطني 92 تلك العبارة من أكثر ما يتزايد عنها عمليات البحث بالتزامن مع اقتراب موعد اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم العديد من الشركات والمعارض الشهيرة بتقديم عروض اليوم الوطني 92 للسيارات لتتيح لجميع المواطنين خصومات وتخفيضات هائلة على السيارات وعلي التقسيط بشكل خاص، ومن هذا المنطلق تود مع زوار موقعنا ثقفني الكرام بسرد عليكم أقوى عروض اليوم الوطني للسيارات 92.

عروض اليوم الوطني 92 للسيارات

عروض سيارات فورد الناغي اليوم الوطني 92

تقدم شركة فورد الناغي أقوى عروض اليوم الوطني للسيارات على مدار الشهر بأكمله وذلك بعدما نشرت الشركة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير توتير واليكم عروض اليوم الوطني من فور الناغي على التقسيط.

يعطي فور الناغي التقسيط على سيارة رينجر موديل 2022 بقسط شهري 1,559 ريالا سعودي.

يمنح فورد الناغي عرض التقسيط على سيارة برانكو موديل 2022 بقسط شهري 2,769 ريال سعودي.

يمنح فورد الناغي عرض التقسيط على سيارة أرج موديل 2022 بقسط شهري 2,099 ريال سعودي دون دفعة أولى ودون رسوم إدارية وضمان لمدة خمس سنوات.

يمنح فورد الناغي عرض التقسيط على سيارة وستانج 2022 بقسط شهري 2,619 ريال سعودي شامل الضريبة ودون دفعة أولى ودون رسوم إدارية كع ضمان خمس سنوات.

يمنح فورد الناغي عرض التقسيط على سيارة برانكو بقسط شهري 2,769 ريال سعودي بدون مقدم ودون رسوم إدارية.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات في اليوم الوطني 92

شركة عبد اللطيف جميل تقدم ايضا اقوي عروض اليوم الوطني 92 للسيارات في كافة الفروع المتواجدة في اراضي المملكة العربية السعودية وتتمثل عروض السيارات لليوم الوطني كما يلي: