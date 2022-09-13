شوف أقوى عروض لولو ماركت الحصرية على هواتف المحمول

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عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو ماركت، هايبر لولو يقدم في هذا الأسبوع أقوى الخصومات الحصرية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث يعد ماركت لولو من أكبر المتاجر الموجودة في أنحاء المملكة والتي تقوم بتقديم أفضل المنتجات المميزة وعليها أفضل العروض والخصومات الحصرية على جميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجاتك أسرتك الكريمة كما يمكنك التعرف على تشكيلة متنوعة من العروض المميزة عند زيارة هايبر لولو، ويقوم لولو ماركت في هذا الأسبوع بتقديم أقوى الخصومات الحصرية على هواتف المحمول والأجهزة اللوحية، وتكون تلك العروض سارية من 11 سبتمبر الموافق يوم الأحد حتى 17 سبتمبر الموافق يوم السبت. أقوى عروض لولو ماركت قم بالحصول على هواوي نوفا 9 إس إي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 939 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال للحبة. كما يمكنك الحصول على هواوي نوفا واي 70 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلا من 729 ريال للحبة.

اشتري أيضا هواوي بي 50 برو بمساحة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 2999 ريال بدلا من 4399 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على هواوي نوفا 9 من الجيل الرابع فقط بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي.

احصل أيضا على هواوي واي 9 اي بمساحة 128 جيجا بايت فقط بسعر 839 ريال سعودي بدلا من 1099 ريال.

قم بشراء هواوي بي 50 بوكيت بمساحة تخزين 256 جيجا فقط بسعر 4299 ريال سعودي بدلا من 5299 ريال. عروض هايبر لولو اشتري هونر إكس 9 بمساحة 128 جيجا من الجيل الرابع فقط بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1099 ريال سعودي للحبة. احصل أيضا على هونر إكس 9 مساحة 256 جيجا بايت من الجيل الخامس فقط بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1299 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك شراء هونر إكس 7 بمساحة 128 جيجا بايت من الجيل الرابع فقط بسعر 699 ريال سعودي للحبة.

قم بالحصول على هونر إكس 8 جيل رابع فقط بسعر 899 ريال سعودي بدلا من 949 ريال سعودي للحبة. عروض هايبر لولو هونر 50 لايت بمساحة 128 جيجا بايت فقط بسعر 849 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك الحصول على شاومي ريدمي نوت 11 برو فقط بسعر 1899 ريال سعودي للحبة.

احصل أيضا على شاومي ريدمي نوت 9 برو مساحة 128 جيجا فقط بسعر 799 ريال سعودي للحبة.

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