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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم من جميع الدول 2022 وأسرع طريقة لتفعيل الاشتراك لجائزة 100.000$ في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتواصل عمليات الاشتراك عبر رقم مسابقة الحلم من جميع الدول، من أجل سرعة المشاركة في المسابقة ودخول السحب الجديد المقبل خلال الأيام القليلة القادمة على جائزتين بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، كل جائزة بقيمة 100 ألف دولار، وسيتم السحب عليهما مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي ببرنامج صدى الملاعب بنظام القرعة العشوائية، لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية لاختيار الفائزين، وفور إعلان اسم الفائز سيتم التواصل معه هاتفيًا عبر رقمه.
الاشتراك في مسابقة الحلم
أتاحت مسابقة الحلم العديد من طرق الاشتراك في المسابقة للجميع، من أجل التيسير عليهم في سرعة المشاركة وتسديل دخول السحب في أقرب فرصة، شرط الإجابة الصحيحة على أي سؤال يصلك عبر رقمك من طريقة للاشتراك، إلا أن المشاركة من خلال تطبيق حلم يُعد الطريقة الأكثر انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ويسهل تأكيد دخول السحب بشكل أسرع، ويتطلب ذلك تحميل التطبيق عبر جوالك، ثم القيام بتثبيته والبدء في تسجيل الدخول واستخدامه، ثم إرسال رسالة الاشتراك من خلاله، مع زيادة فرصة حصوله على عملات رقمية.
رقم مسابقة الحلم
أما عن رقم مسابقة الحلم للتواصل من جميع الدول المُدرجة، فيُمكنكم الحصول عليها من خلال الجدول التالي، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك بين الأرقام الموجودة، فيُمكنكم الاتصال عبر (GSM 0088216101092)، وهو رقم متاح للتواصل من كل الدول، لاسيما التي لا يُمكنك التواصل من خلالها عبر رقم أساسي.
جدول الأرقام
|مصر:
Etisalat 95450
Vodafone 95450
Orange 95450
|الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
|البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
سوريا:
|تونس:
Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
|موريتانيا:
Mauritel 1559
|العراق:
Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833 1200المغرب:
Inwi 9669
Orange 9669
|فلسطين:
Jawwal 1623
Wataniya 6750
|الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636
|الأردن:
Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858 70
|السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
يتم المحاسبة وفق سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك، أو قد يتم احتسابها بسعر 1 دولار أمريكي لسعر الدقيقة وفق حساب المسابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم مسابقة الحلم من جميع الدول 2022 وأسرع طريقة لتفعيل الاشتراك لجائزة 100.000$ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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