نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم من جميع الدول 2022 وأسرع طريقة لتفعيل الاشتراك لجائزة 100.000$ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عمليات الاشتراك عبر رقم مسابقة الحلم من جميع الدول، من أجل سرعة المشاركة في المسابقة ودخول السحب الجديد المقبل خلال الأيام القليلة القادمة على جائزتين بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، كل جائزة بقيمة 100 ألف دولار، وسيتم السحب عليهما مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي ببرنامج صدى الملاعب بنظام القرعة العشوائية، لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيادية لاختيار الفائزين، وفور إعلان اسم الفائز سيتم التواصل معه هاتفيًا عبر رقمه.

الاشتراك في مسابقة الحلم

أتاحت مسابقة الحلم العديد من طرق الاشتراك في المسابقة للجميع، من أجل التيسير عليهم في سرعة المشاركة وتسديل دخول السحب في أقرب فرصة، شرط الإجابة الصحيحة على أي سؤال يصلك عبر رقمك من طريقة للاشتراك، إلا أن المشاركة من خلال تطبيق حلم يُعد الطريقة الأكثر انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، ويسهل تأكيد دخول السحب بشكل أسرع، ويتطلب ذلك تحميل التطبيق عبر جوالك، ثم القيام بتثبيته والبدء في تسجيل الدخول واستخدامه، ثم إرسال رسالة الاشتراك من خلاله، مع زيادة فرصة حصوله على عملات رقمية.

رقم مسابقة الحلم

أما عن رقم مسابقة الحلم للتواصل من جميع الدول المُدرجة، فيُمكنكم الحصول عليها من خلال الجدول التالي، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك بين الأرقام الموجودة، فيُمكنكم الاتصال عبر (GSM 0088216101092)، وهو رقم متاح للتواصل من كل الدول، لاسيما التي لا يُمكنك التواصل من خلالها عبر رقم أساسي.

جدول الأرقام

مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450 الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141 البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000 سوريا:

MTN 1736

Syriateعُمان:

GSM 90434l 1736 تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988 موريتانيا:

Mauritel 1559 العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200المغرب:

Inwi 9669

Orange 9669 فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750 الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636 الأردن:

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70 السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

يتم المحاسبة وفق سعر دقيقة المحمول الدولية من دولتك، أو قد يتم احتسابها بسعر 1 دولار أمريكي لسعر الدقيقة وفق حساب المسابقة.