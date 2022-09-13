شوف عروض بنده خصم ٤٠٪ على منتجات الألبان والدواجن وجميع السلع الغذائية من موقع بندة في مجله بنده Panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده خصم ٤٠٪ على منتجات الألبان والدواجن وجميع السلع الغذائية من موقع بندة في مجله بنده Panda وهايبر بنده Hyper Panda، حيث لديهم كل ما تحتاجه ربة الأسرة من سلع غذائية محفوظة، وطازجة، ومجمدة بأعلى جودة وأقل سعر، والتي تعد من كبرى مهرجانات الصيف في الوطن العربي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، فتابعوا تفاصيل العروض…

عروض بنده اليوم ١٣ سبتمبر ولفترة محدودة Panda

توجد مجموعة تخفيضات حصرية متنوعة اليوم ولفترة محدودة بكافة فروع بندة ماركت Panda market في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم مميز على سعر طحينة بندة Panda، وخصم خاص على سعر خل قصب السكر الطبيعي من بندة، واللانشون البقري من نفس الماركة، كما توجد بالفروع تخفيضات حصرية على أسعار كاتشب الطماطم من بندة، وتنزيل آخر منهم على سعر عسل بندة الطبيعي، ومعجون طماطم بندة، بالإضافة إلى عروضهم المميزة على أسعار الفول المدمس بالخلطة السعودية من بندة، وغيرهم من عروض على أسعار ابذرة الحلوة الذهبية كاملة الحبة بندة.

تخفيضات أخرى داخل فروع بندة هايبر ماركت

توجد كذلك بفروع بندة هايبر ماركت Panda hyper market في المملكة العربية السعودية خصومات خاصة على أسعار: عبوات كريمة البندق والكاكاو، بالإضافة إلى خصوماتهم المميزة على أسعار قشطة بندة، والخضار المجمد من بندة، بالإضافة إلى عروضهم الخاص على سعر صدور دجاج بنده المجمدة، والجبنة المطبوخة القالب من بندة، وتخفيض آخر على سعر لبنة بندة والجبنة القشقوان من بنده، وتخفيض خاص على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

عروض أخرى من بندة هايبر ماركت Panda

تخفيضات وتنزيلات حصرية لفترة محدودة على أسعار: لوشن اليدين والجسم من نيفيا Nivia، وتنزيل آخر بالفروع على أسعار غسول اليدين من Gento، وعلى سعر سبراي اديداس للرجال والنساء، كما يوجد تخفيض شامبو هيمالايا Himalaya، وعرض آخر بالفروع على سعر غسول الوجه من نيفيا Nivia، وعطر جنة الفردوس، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار عطر العربيات البخاخ، ونيفيا لومينوس سيرم للترطيب، كما توجد عروض أخرى منهم على أسعار كرات قطن جونسونز.