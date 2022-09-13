نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ١٣ سبتمبر ولمدة أسبوع بخصومات مميزة جداً في كل الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة اغتنم الفرصة في مهرجان عروض العثيم Al othaim من اليوم ١٣ سبتمبر الموافق ١٧ صفر، ولمدة أسبوع كامل بخصومات مميزة جداً على أسعار العديد من السلع لفترة بجميع الأقسام في كل الفروع، وإليكم تفاصيل كل هذه العروض….

عروض العثيم اليوم في المملكة العربية السعودية

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار كثير من السلع، ومن بينها: خصم مميز على سعر صابون تايد بالنانو بودر، بالإضافة إلى عروضهم المميزة على أسعار صابون تايد Tide المركز الأصلي، وتخفيض آخر منهم على سعر كيس صابون تايد البودرة، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار عبوات شامبو العباية من تايد، وجل تايد للغسالات برائحة زهور الورد، وعروض أخرى على أسعار معطر داوني نسيم الوادي، وصابون الصحون بالليمون من فيري بلس Fairy plus، كنا لديهم بالفروع خصومات خاصة على أسعار صابون أريال الأزرق المركز بحجم ٢،٥ كجم.

تنزيلات أخرى من العثيم هايبر ماركت اليوم

توجد بداخل فروع العثيم ماركت Al othaim market بالمملكة العربية السعودية مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار: مطهر ديتول العبوة الكبرى، وصابون ديتول Dettol الأصلي، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار غسول اليد من ديتول، وبخاخ ديتول النعقم المطهر، بالإضافة إلى عروضهم الخاصة على أسعار معطر ايرويك باللافندر من كامويل، وتخفيض آخر منهم على سعر متف هاربيك Harbik الأصلي، وتنزيل آخر منهم على سعر البخاخ مبيد الحشرات من ماركة بف باف، وتخفيض آخر على سعر ديتول المطر برائحة البرتقال، وتخفيض آخر على سعر بروجيكت مبيض الكلور، وتخفيض آخر على سعر أقراص فينيش كوانتوم التيميت ١٦ حبة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مزيل البقع من فانيش Vanish، وتنزيل آخر منهم على سعر مىخ فينيش بحجم ٢ كجم منظف الصحون الأصلي، وتخفيض آخر على سعر دامز المطهر برائحة الصنوبر.

خصومات حصرية من العثيم هايبر ماركت Al othaim

توجد داخل الفروع أيضاً خصومات خاصة على جميع أنواع حفائض الأطفال.