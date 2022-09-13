نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية تخفيضات بأسعار مميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية ، مجموعة من العروض المختلفة على مجموعة من الأجهزة الكهربائية المختلفة مثل الشاشات وأنواع مختلفة أخرى من أنواع الخلاط والكبة الكهربائية والقلاية وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وتُعد عروض panda من أفضل العروض التي تقدم في المملكة العربية السعودية، فهي تقدم عروض وتخفيضات بأسعار مميزة ومنخفضة جداً وقد تصل إلي نصف السعر، ويتم طرح هذه العروض كل أسبوع من خلال مجلة بنده، كما تعد هي من أكثر الأماكن التي نجد عليها إقبالاً كثيراً فهي لا تقتصر على الأجهزة الكهربائية بل توجد عروض على سلع مختلفة كالسلع الغذائية من كاللحوم والدجاج والمنظفات المنزلية وغيرها من ملابس الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل العروض المقدمة على الأجهزة الكهربائية من هايبر بنده السعودية على الشاشات التلفزيونية.

عروض هايبر بنده السعودية على الشاشات التلفزيونية

تقدم بنده مجموعة من العروض المميزة بأسعار منخفضة ومميزة على أنواع مختلفة من الشاشات التلفزيونية منها ما يلي :ـ

تم طرح شاشة من النوع تي سي إل 70 بوصة بسعر 2899 بدلاً من 4099 ريال. تلفزيون تي سي إل 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 2299 ريال. كما تم طرح عرض تلفزيون تي سي إل 55 بوصة بسعر مميز هو 1599 ريال سعودي بدلاً من 3099 ريال سعودي. تلفزيون توشيبا سمارت 58 بوصة بسعر 1899 ريال سعودي بدلاً من 3099 . شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا 55 بوصة بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال سعودي. تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 1099 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي.

عروض pandaعلى شاشات سكاي ورث

من بين العروض المقدمة والمميزة على الشاشات من هايبر panda السعودية عرض شاشات سكاي ورث وهي كما يلي:ـ

شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل 55 بوصة بسعر 1699 بدلاً من 2799 ريال.

تلفزيون سكاي وورث 32 بوصة بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي.

ومن بين العروض المقدمة على أجهزة سكاي ورث مضخم صوت سكاي وورث بسعر 269 ريال سعودي بدلاً من 449 ريال.

عروض بنده الأسبوعية

من عروض بنده التي تطرح أسبوعياً عرض حزمة من كابلات بلون أسود أو كي (3 كابلات) بسعر 109 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي، كما يوجد عرض شاحن من النوع سي موماكس 20 واط بسعر 32 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي، كما يوجد من ضمن العروض كابل نوع سي إلى أيفون ماي كاندي بسعر 39 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي.