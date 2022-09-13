نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات بنده السعودية على السلع الغذائية وخصومات حتى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية لعملائها الكرام الكثير من العروض والتخفيضات الهائلة على جميع منتجاتها التي يحتاجها كل مواطن سعودي في منزله لتلبيت جميع مطالبه اليومية من ملابس وسلع غذائية ومنظفات وأدوات مدرسية ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، كما يتم توفير العديد من الخصومات الهائلة على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتابليت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تخفيضات بنده السعودية على جميع أنواع السلع الغذائية وخصومات هائلة حتى نصف السعر. تخفيضات بنده السعودية على أنواع المخبوزات سوف نتعرف على أسعار المخبوزات بكل سهولة وهى كما يلي:- خبز بالحليب ممتاز سويتز ٧٠٠ جرام ٢ حبة السعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٣.٥٠ ريال.

خبز البطاطا يومي ٢٦٠ جرام ٢٦٠ جرام ٢ حبة السعر ٦.٩٥ ريال بدلاً من ٨.٥٠ ريال سعودي.

كما يتم عرض قرص سمسم ريتاج ٧٥٠ جرام سعر الحبة ١٢.٥٠ ريال سعودي بدلاً من ١٥.٩٥ ريال سعودي.

خبز ساندويتش بالحليب لوزين ٢٠٠ جرام سعر ٢ حبة ٣.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض خبز البرجر بالسمسم لوزين ٤٠٠ جرام ٦ حبات السعر ٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٨ ريال سعودي. تخفيضات Panda السعودية على أنواع السلع الغذائية تقدم بنده السعودية عروض هائلة على أنواع السلع الغذائية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- كفتة مصرية بالارز امريكانا ٩٠٠ جرام سعر الحبة ٢٠.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٢.٩٥ ريال سعودي. مفروم دجاج بقري امريكانا ٤٠٠ جرام سعر الحبة ٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٨.٩٥ ريال سعودي. خضار امريكانا ٩٠٠ جرام سعر الحبة ١٠.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ١٦.٩٥ ريال سعودي. ناجت دجاج امريكانا ٤٠٠ جرام سعر الحبة ١٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٩.٩٠ ريال سعودي. كما يتم عرض برجر الدجاج امريكانا سعر الحبة ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٧.٩٥ ريال سعودي. فليه الدجاج امريكانا ٤٢٠ جرام سعر الحبة ١٥.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٦.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية على أنواع اللحوم الطازجة سوف نتعرف على أسعار اللحوم وهى كما يلي:- قطع خروف نعيمي بالعظم سعر الكيلو ٧٩.٩٥ ريال بدلاً من ٩٣.٩٥ ريال سعودي.

كتف خروف نعيمي سعر الكيلو ٨١.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٩٤.٩٥ ريال سعودي.

نقانق بقري برازيلي سعر الكيلو ٢٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي.

برجر بقري برازيلي سعر الكيلو ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٩.٩٥ ريال سعودي.

مكعبات لحم بقري برازيلي سعر الكيلو ٢٥.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٤.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض فخذ خروف نعيمي سعر الكيلو ٨٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٩٥.٩٥ ريال سعودي.

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