نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض كازيون الثلاثاء 13 سبتمبر بخصومات هائلة على الكثير من المنتجات والسلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض كازيون الثلاثاء 13 سبتمبر، تقدم سلسلة محلات كازيون ماركت عدد من العروض اليوم 13 سبتمبر 2022، حيث يهتم كل بيت مصري بمختلف طبقاته بهذه العروض، حيث انها تقدم عرض جديد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويضم هذا العرض العديد من السلع المنزلية المختلفة ومنتجات التجميل والعناية الشخصية والمنظفات وغيرها من السلع التي تهم كل بيت بشكل عام.

عروض كازيون الثلاثاء 13 سبتمبر

تحتوي عروض كازيون الثلاثاء 13 سبتمبر على عدد من العروض المختلفة على المنتجات الغذائية، وعروض على المجمدات، وعروض على الجبن، وعروض على المنظفات، وكذلك عروض على البامبرز، وأيضا عروض الأجهزة الكهربائية، وعروض على الأدوات المنزلية، وتستمر عروض كازيون عروض المدارس من اليوم 13 سبتمبر حتي يوم 19 سبتمبر 2022 وكانت أهم العروض على السلع المنزلية الأساسية في عرض الثلاثاء 13 سبتمبر، حيث احتوي عرض السلع الأساسية على زيوت مختلفة، فجاء زيت عافية زيت ذرة 800 مل بـ 43.95 جنيه بدلا من 46.75 جنيه، وزيت قلية زيت خليط 2.1 لتر بسعر 74.95 بدلا من 76.50 جنيه، وزيت بالهنا زيت خليط 700 مل بسعر 23.50 جنيه بدلا من 25.50 جنيه.

اجدد عروض كازيون الثلاثاء 13 سبتمبر

كما احتوي عرض السلع الأساسية أيضا على مجموعة مختلفة من المكرونات، مكرونة الملكة 400 جم بسعر 6.15 جنيه بدلا من 7 جنيه، ومكرونة فينسيا 400 جم بسعر 9.75 جنيه بدلا من 12 جنيه، ومكرونة الأطيب 1 ك بسعر 12.75 جنيه بدلا من 13.95 جنيه، وضم عرض السلع الأساسية أيضا كيس الأرز الكيلو بسعر 15 جنيه، وكذلك الدقيق الكيلو لجميع الاستعمالات بسعر 11.15 جنيه بدلا من 12.95 جنيه، وأحتوي عرض السلع الأساسية على انواع مختلفة من السمن فجاء، سمن روابي نباتي 1.5 كيلو بسعر 68.5 جنيه بدلا من 71.95 جنيه، وسمن كريستال زبدة خليط 1 كيلو بسعر 47.50 جنيه بدلا من 51.95 جنيه.

وجاء في عروض كازيون اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر، عرض الجبن، جرين لاند جبنة فيتا 500 جم بسعر 16.95 جنيه بدلا من 19.25 جنيه، جبنة طعمة مثلثات 24 قطعة بسعر 32.95 جنيه بدلا من 38.75، ويستمر العرض في السلع الأساسية، وكا العرض على صلصة الطماطم فجاءت صلصة هارفست 375 جم بسعر 13.75 جنيه بدلا من 15.95، وصلصة شيفس سيكريت 300 جم بسعر 6.15 جنيه بدلا من 6.95 جنيه.