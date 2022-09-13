نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول أسعار وباقات راوتر فودافون – Home wireless في المقال التالي

عمر شويل - جدة راوتر فودافون من أفضل الأنواع المُقدمة للعملاء، فيمكن استخدامه بطريقة سهلة، بالإضافة إلي المميزات العديدة، والممتازة التي تقدمها الشركة، وهو عبارة عن قطعة من معدات الشبكة، ويقوم بتوجيه الإنترنت إلي الأجهزة اللوحية، والهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر، وغيره، ويتم استخدامه في الشبكات الصغيرة مثل المنزل، والمقاهي، وغيره.

راوتر فودافون

تم تصنيف رواتر فودافون على أنه الأفضل من حيث:

الأسعار.

والباقات.

والعروض.

والعديد من المميزات المختلفة.

الراوتر الهوائي المنزلي

راوتر Home wireless راوتر Home wireless plus تصل سرعته إلى ١٥٠ ميجا. تصل إلى ٤٠٠ ميجا. يمكن لعدد أشخاص ٣٢ استخدامه معاً. يمكن ل٦٤ شخص الاتصال به معاً. تغطيته تصل إلى ١٠٠متر. تصل تغطيته ل٢٠٠ متر. سعره ٥٠٠ جنيه. يمكن التقسيط على ١٢ شهر بدون شهر. سعره ٧٠٠ جنيه. أو تقسيطه من خلال كروت الائتمان.

باقات راوتر Home wireless

باقة بسعر ١٥٠ جنيه: ٤٠ جيجا، وصلاحيتها لمدة شهر.

٤٠ جيجا، وصلاحيتها لمدة شهر. ٣٠٠ جنيه: ١٣٥ جيجا، صلاحيتها شهر.

١٣٥ جيجا، صلاحيتها شهر. ٥٠٠ جنيه: ٢٥٠ جيجا، صلاحيتها شهر.

٢٥٠ جيجا، صلاحيتها شهر. ٨٠٠ جنيه: ٤٠٠ جيجا، لمدة شهر.

ويمكن استخدام باقات إضافية، وصلاحيتها إلى تجديد الباقة الأساسية، والباقات هي:

٦ جيجا: بسعر ٥٠ جنيه.

بسعر ٥٠ جنيه. ١٢.٥ جيجا: ١٠٠ جنيه.

سعر راوتر شركة فودافون

لدينا ثلاث أنواع راوتر تقدمه شركة فودافون وكلاً منهم يختلف سعره على حدي:

جهاز USB WIFI: سعره ٥٥٠ جنيه مصري، وتقدم الشركة عرض فنقدمه بسعر ٤٩٩ جنيه.

سعره ٥٥٠ جنيه مصري، وتقدم الشركة عرض فنقدمه بسعر ٤٩٩ جنيه. راوتر mifi: يباع بسعر ٧٩٩ جنيه مصري، ونقدمه بسعر ٥٩٩ جنيه.

يباع بسعر ٧٩٩ جنيه مصري، ونقدمه بسعر ٥٩٩ جنيه. الراوتر الهوائي: سعره ١١٩٩ جنيه مصري.

تنشيط راوتر فودافون

وضع الشريحة بالراوتر.

توصيله بمصدر كهربائي.

فتح الواي فاي بجهازك.

تغيير كلمة السر من خلال بعض الخطوات:

كتابة ال lP في address bar. أكتب في خانة اسم المستخدم، وكلمة السر كلمة admin الضغط على Change Now، ثم كتابة كلمة السر الحالية، ثم كتابة كلمة السر الجديدة في الخانتين. اضغط على Apply

راوتر فودافون الجديد ٢٠٢٢

يتمتع الراوتر الهوائي فور جي الجديد بالخصومات العديدة، والباقات الكبيرة، والخصومات التي تصل إلى ٥٠٪، وتقسيطه على ٢٥ شهر.

مميزات راوتر شركة فودافون الهوائي الجديد

تتشابه مميزات الراوتر الجديد مع الراوتر القديم كثيراً في السرعة، وسعة الباقات، ومن مميزات الراوتر الجديد:

السرعة العالية في الاتصال.

يمكنك ربط أجهزتك معاً في نفس الوقت.

التعرف على الأسعار، و الخدمات من خلال تطبيق أنا فودافون.

تصل سعته إلى ٣٢ شخص في آن واحد.

تغطية تصل إلى ١٠٠متر وأكثر.

أسعار الراوتر الهوائي الجديد

فور جي: ٥٠٠ جنيه.

٥٠٠ جنيه. فور جي عالي السرعة: ٧٠٠ جنيه.

باقات راوتر فودافون

كذلك فالشركة قدمت الشركة أربعة باقات للراوتر أساسية هي:

٤٠ جيجا: بسعر ١٥٠ جنيه.

١٣٥ جيجا شهريا: بتكلفة ٣٠٠ جنيه.

٢٥٠ جيجا في الشهر: سعرها ٥٠٠ جنيه.

سعة ٣٧٥ جيجا: بسعر ٧٥٠ جنيه.

سعر راوتر شركة فودافون الأرضي ٢٠٢٢

سعر الراوتر الأرضي ٢٠٢٢ (475 جنيه) ويشمل قيمة الضريبة المضافة.

راوتر فودافون بدون خط ارضي

كذلك يِمكنك شراء راوتر بدون خط، وأسلاك توصيل من خلال شراء الراوتر الهوائي من أحد فروع شركة فودافون، بالإضافة إلى الاستمتاع ببالباقات الكثيرة، والأسعار المختلفة التي تتناسب مع الجميع.

اسعار الراوتر لشركة فودافون بدون خط أرضى

راوتر Vodafone 4G router: بسعر ٧٥٠ جنيه.

بسعر ٧٥٠ جنيه. راوتر Vodafone High speed 4G Router: بسعر ١٤٠٠ جنيه.

بسعر ١٤٠٠ جنيه. جهاز 4G USB Wi-Fi Stick E8372: سعره ٥٥٠ جنيه.

سعره ٥٥٠ جنيه. جهاز 4G MiFi E5576-320: بمبلغ ٥٩٩ جنيه.

راوتر فودافون الجديد VDSL

الراوتر التابع لفودا فون الجديد very high bitranme digital subscriber line service:

فائق السرعة، تصل سرعته إلى ١٠٠ ميجا.

إشارة قوية تصل إلى ٣٠٠ متر.

سرعة في نقل البيانات: تصل إلى ٣٠٠ متر في الثانية الواحدة.

أسعار الراوتر VDSL

راوتر تي بي لينك موديل TD-W9960 : سعره ٣٨٥ جنيه.

سعره ٣٨٥ جنيه. تي بي لينك موديل TD-W9970: بسعر ٥١٠ جنيه.

بسعر ٥١٠ جنيه. موديل VR300: يبلغ سعره ٧٥٠ جنيه.

يبلغ سعره ٧٥٠ جنيه. Vdsl موديل VR400: بسعر ٩٧٥ جنيه.

بسعر ٩٧٥ جنيه. موديل VR600: ١٤٤٠ جنيه.

١٤٤٠ جنيه. تي بي لينك موديل DSL-224: بمبلغ ٤٧٥ جنيه.

بمبلغ ٤٧٥ جنيه. راوتر موديل DSL-2888A: بتكلفة ١٣٤٥ جنيه.

عروض فودافون انترنت راوتر

يوجد لدينا العديد من العروض التي تقدمها الشركة منها:

خصم ٥٠٪ على سعر الراوتر لعملاء

التقسيط على ٢٥ شهر، دفع ٣٠ جنيه شهرياً لعملاء

خصم على الراوتر لعملاء RED 300، 500.

خصم ١٢٠ جنيه على الاشتراك الشهري لعملاء RED 300.

ترحيل الميجا بايتس المتبقية من الباقة السابقة للباقة الجديدة عند التجديد في المعاد.

تصلح الباقات الإضافية حتى معاد تجديد الأساسية.

خصم ٢٥٠ جنيه للاشتراك الشهري لعملاء RED 700،

خصم الراوتر أيضاً لعملاء RED 700،

نسيت باسورد راوتر شركة فودافون

عند نسيان باسورد الراوتر يُمكنك إستخدام أحد الحلول التالية:

تجربة كلمة المرور الافتراضية، وتكون هذه الطريقة بغاية السهولة إذا لم يتم تغيير باسورد الجهاز، وتكون جميع البيانات خلف الجهاز، في بعض الأحيان يكون اسم المستخدم، وكلمة المرور admin ، وتكتب الحروف صُمول، أو اسم الشركة مثل Vodafone، بعد الحصول على كلمة السر انتقل إلي الصفحة الرئيسية للراوتر، ثم أدخل البيانات التي حصلت عليها، ثم أضغط على انتر.

الحصول على بيانات الراوتر من الإنترنت، ومن أفضل المواقع واشهرها موقع routerpasswords، بعد الدخول اختر نوع الراوتر، ثم أضغط على Find Password، أو الموقع router-passwords، أو موقع

إعادة تعيين كلمة المرور، عمل إعادة ضبط مصنع للجهاز، ثم إعادة تعيين كلمة المرور من خلال الخطوات التالية:

اضغط على زر Reset باستخدام دبوس؛ لعدم بروز الزر، ثم الانتظار إلى غلق جميع أزرار الجهاز. بعد عمل الجهاز انتقل إلي صفحة الراوتر، ثم إدخال البيانات التي حصلنا عليها سابقاً. تسجيل الدخول، ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالاشتراك وليس الجهاز، ويمكن الحصول عليها من الدعم الفني. الضغط على التالي بعد إدخال البيانات، ثم تفعيل enable wlan، بداخل أيقونة SSIDا أدخل اسم شبكة الواي فاي داخلها، ثم اختيار نوع الأمان، ثم إدخال كلمة المرور، ثم الضغط على التالي.

ازاي ادخل ع راوتر فودافون؟

أولاً فتح متصفحك الخاص.

الاتصال بالإنترنت من خلال الراوتر.

كتابة 192.168.1.1 في شريط المتصفح كتابة كلمة vodafone

كتابة كلمة vodafone في خانتي اسم المستخدم، وكلمة السر.

اضغط على login.

ازاي اجيب راوتر فودافون الجديد؟

كما يمكنك استبدال الراوتر القديم بآخر جديد، ولكن يجب أن:

تمتلك ٥.٧ جنيه رصيد بالهاتف.

الاتصال بكود #393*2828*.

ما هي افضل باقة نت فودافون؟

كذلك فمن أفضل باقات نت فودافون:

باقة خمس جنيهات: كودها #5*2000*، تعطيك ١٥٠ ميجا شهريا.

كودها #5*2000*، تعطيك ١٥٠ ميجا شهريا. باقة عشر جُنيه: الكود #10*2000*، تعطي ٥٠٠ ميجا شهرياً.

الكود #10*2000*، تعطي ٥٠٠ ميجا شهرياً. العشرين جُنيه: كودها #20*2000*، توفر ١١٠٠ ميجا شهرياً.

كودها #20*2000*، توفر ١١٠٠ ميجا شهرياً. ثلاثين جُنيه: كود #30*2000*، توفر لك ١٨٠٠ ميجا في الشهر.

كود #30*2000*، توفر لك ١٨٠٠ ميجا في الشهر. باقة الأربعين جُنيهاً: كود #40*2000*، تعطي ٢٥٠٠ ميجا صالحة لمدة شهر.

كود #40*2000*، تعطي ٢٥٠٠ ميجا صالحة لمدة شهر. الستين جُنيه: كودها #60*2000*، وتوفر لك ٤٠٠٠ ميجا بايت.

كودها #60*2000*، وتوفر لك ٤٠٠٠ ميجا بايت. باقة مائة جنيه: كود #100*2000*، وتعطي ٨٠٠٠ ميجا بايت.

كود #100*2000*، وتعطي ٨٠٠٠ ميجا بايت. مئة وخمسون جنيه: كود #150*2000*، توفر ١٢٠٠٠ ميجا بايت.

كود #150*2000*، توفر ١٢٠٠٠ ميجا بايت. باقة مئتان وخمسين جنيه: كودها #250*2000*، توفر ٢٠٠٠٠ ميجا بايت.

باقة ربع مئةً جنيه: كود التفعيل #400*2000*، توفر ٤٠٠٠٠ ميجا.

راوتر فودافون هو جهاز يعمل على الاتصال بين الشبكة المنزلية، والمحلية وبين الإنترنت، ونقدمه بمختلف الأشكال والانواع والأسعار التي تتناسب مع الجميع.

عرضنا معظم الأسئلة التي يتساءل عنها عملائنا الجدد؛ لمعرفة راوتر فودافون وما تقدمه شركة فودافون من أسعار، وباقات، وأنواع.