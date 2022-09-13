نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة مودرن كومبات 5 – القصة وتقييم اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن لعبة مودرن كومبات من أكثر الألعاب التي حازت على شهر كبيرة بين جميع الفئات من الأطفال والكبار، حيث يمكنك الاستماع باللعبة بنظام النمط الفردي أو اللعب الجماعي مع لاعبين من جميع أنحاء العالم، وإليكم طريقة تحميل لعبة مودرن كومبات 5

تحميل لعبة مودرن كومبات 5

يقبل الكثير من محبين ألعاب الأون لاين على لعبة مودرن كومبات 5 وقد تم تطوير اللعبة بواسطة gameloft مما جعل جودة الرسوم في هذه اللعبة من الدرجة الأولى، كما أنه لا يوجد الكثير من عمليات الشراء داخل التطبيق التي تجدها مع ألعاب fps الأخرى، حيث تنبثق مطالبات الشراء عادة لشراء نقاط المهارة التي تستخدم في ترقية المخططات وشراء الصناديق.

طريقة تثبيت لعبة مودرن كومبات

هناك أربعة خطوات عليك اتباعها بعد تحميل ملف اللعبة حتى تتمكن من تثبيتها في جهازك ومن ثم استخدامها، وهما كما يلي:

تنزيل apk وفي حالة تنزيل apk على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فتأكد من نقله إلى جهاز الأندرويد. التأكد من تمكين تطبيقات الجهات الخارجية كمصدر تثبيت، وذلك من خلال الانتقال إلى قائمة الهاتف واختيار الإعدادات ومنها الأمان ثم التحقق من مصادر غير معروفة للسماح الهاتف الخاص بك بتثبيت التطبيق من مصادر أخرى. انتقل إلى مدير الملفات أو موقع للمتصفح وتحديد ملف اللعبة، وبمجرد الضغط عليه تبدأ عملية التثبيت، وبذلك يكون تم تحميل اللعبة على الجهاز الخاص بك ويمكنك الاستماع بها.

قصة لعبة مودرن كومبات 5

عند تحميل لعبة مودرن كومبات 5 تجد أن أحداثها تدور في المستقبل القريب، حيث تنتشر بها الطائرات بدون وجود طيار، كما أن يوجد أسلحة مستقبلية ويلزم أن يحصل اللاعب على بندقية، وتطلق قوات الجيش الخاصة هجمة على منطقة اليابان وبعض المناطق الأخرى، ونبدأ أنت وفريقك في تحمل عبء حماية العالم من هذه التهديدات مع انتشارا اللاعبين في شوارع المدن لمواجهة الأعداء.

وفي هذه اللعبة عليك إتمام عدد كبير من المهام التي لا حصر لها من خلال استخدام سلاح القناص وتطهير الأماكن من الأعداء في ظروف وبيئات مختلفة، وتكون المعارك تنافسية وممتعة ومتعددة، وحتى بكسب اللاعبين الخبرة عليهم إتمام مجموعة من الأهداف الفرعية وقت اللعب، ومع زيادة عدد اللاعبين يلزم عليهم ترقية أسلحتهم وأدوات التمويه، كما أنه تم إصدار أول نسخة للعبة في تاريخ 23 يوليو سنة 2014 ويمثل هذا الإصدار الجزء الخامس والأخير ضمن سلسلة ألعاب مودرن كومبات المشهورة.

مميزات تحميل لعبة مودرن كومبات 5

تتمتع اللعبة بالكثير من المزايا التي يجعل الكثير يقبل على تحميلها وخوض المعارك بها، ومن أبرز ما يميزها ما يلي:

يتم تحميل اللعبة بشكل مجاني.

تتمتع اللعبة بتصميم جرافيك ثلاثي الأبعاد الجودة.

وجود رسوم وألوان ومؤثرات صوتية تجذب اللاعبين.

سهولة التعود على طريقة اللعبة، وذلك لان المواقف في اللعبة متشابهة إلى حد ما على الرغم من الدقة في تنفيذها.

يمكن للاعبين أصحاب الفريق الواحد التواصل من خلال الدردشة الصوتية للتنسيق أثناء المعارك.

يتمتع اللاعب في مودرن كومبات بالحدية والعنف.

يمكنك أن تلعب اللعبة من لاعبون متعددون.

وجود أحداث عامة بين لاعبون يملكون رتب وآخرون لا يملكون.

التنوع بمعارك البنادق ضد الأعداء.

تحتوي على كم كبير من الأسلحة والمعدات المتطورة، حتى أتمكن اللاعب من تنفيذ المهام المطلوبة منه بأسلحة قوية.

تزداد رتبة الشخصية التي تلعب بها كلنا أنجزت المهام، كما أنه تزداد الأسلحة والملحقات التي سوف تملكها.

تضم ساحة المعارك لي وضع اللعب الجماعي أون لاين ما يصل إلى 70 لاعب.

التحويل المستمر في اللعبة وحل جميع المشاكل التي تواجه اللاعبين.

تقييم لعبة مودرن كومبات

تعتبر اللعبة واحدة من أفضل الألعاب والتي حققت نجاح باهر على الكثير من المنصات، كما أنها تمكنك من إضافة العديد من الاوضاع مثل وضع كشف القنابل ووضع السعر والتدمير ووضع منطقة الحرب، كل هذا وقد تعهدت الشركة المنتجة للعبة بدعمها بمزيد من الإضافات والتحسينات.

تحميل لعبة مودرن كومبات 5 تندرج تحت ألعاب الفيديو المتحركة التي تعتمد على منظور شخصي، وقد يصل الفريق الواحد في أرض المعركة حتى 70 لاعب، صنفت من أفضل الألعاب على الإطلاق.