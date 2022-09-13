نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام في المقال التالي
عمر شويل - جدة تستمر فواتير الكهرباء في الارتفاع، مما دفع المواطنين إلى البحث عن طريقة تساعدهم في ترشيد الكهرباء، حيث توجد الكثير من الأجهزة الكهربائية التي تكون موصلة ولا يتم استخدامها، كما أيضا وجود بعض الأجهزة الكهربائية التي تبان ذو حجم صغير ولكن تستهلك الكثير من الكهرباء، لذا يتوجب عليكم أن تقوموا بترشيد الكهرباء، وقبل أن تقوم بتلك الخطوة عليكم معرفة ما هي تلك الأجهزة.
جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء
عند رؤية تلك الأجهزة لا يخطر لك فكرة أنها تستهلك الكثير من الكهرباء، وتأتي تلك الأجهزة بالترتيب كالتالي:
- الشواحن التي تظل موصلة بالكهرباء دون الحاجة إليها، إذا كان لديك شاحن موصل بالكهرباء قم باستخدامه في شحن الهاتف، وبعد ذلك قم بفصله عن الكهرباء.
- جهاز الراوتر، الخاص بالانترنت عند وقت النوم قم بفصله، وتشغيله في وقت الحاجة إلى إلى انترنت ولكن لا يجب أن يظل متصل بالكهرباء.
نصائح هامة لترشيد الكهرباء
كما أنه من المعروف ارتفاع الفاتورة مع ظل ثبوت المرتبات دون حدوث لها زيادة، أصبحت عائق على كل المواطنين، لذا عليك باستبدال أي شيء يستخدم بالكهرباء، وذلك لتخفيض سعر الفاتورة:
- كما أنه يعتبر التكييف من أكثر الأجهزة الكهربائية التي تزيد من سعر فاتورة الكهرباء، لذا عليك بتقليل وقت استخدامه، والاستبدال بمنافذ التهوية، وما إلى ذلك.
- بالإضافة إلى ذلك كان من أهم النصاىح استبدال الأفران الكهربائية بتلك التي تشتغل بالغاز، وهي حل أمثل لتخفيض الفاتورة.
- كما أنه يكون عليك أن تقوم بغلق كافة الأنوار التي لا تحتاجها.
- حيث أنه كما قم بغلق التلفزيون عند وقت النوم، لا يصح أن تقوم بتشغيله كافة الأوقات.
أجهزة تبريد الماء الكهربائية، استبدلها بكولمان للماء، وذلك لتقليل الكهرباء المستهلكة.
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