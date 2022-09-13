نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تأمين الخليج -المستشفيات التي يغطيها تأمين اتحاد الخليج الطبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة تأمين الخليج تأسست عام ٢٠٠٧ ميلاديًا، بمبلغ مالي ٢٢٠ مليون ريال سعودي تقريبًا، توفر لك العديد من أنواع التأمينات وتشمل التأمين الصحي، العقارات، المركبات وغيرها، تفتخر بمكانتها المرتفعة داخل المملكة العربية السعودية، تسعى دائما لتقديم أفضل خدمات التأمين لك ولأسرتك، حصلت على ترخيص البنك المركزي السعودي في ديسمبر عام ٢٠٠٨م.

شركة تأمين الخليج

أعلم أنك تريد معرفة كيفية الاستعلام عن كافة الخدمات الطبية التي تقدمها الشركة عن طريق الإنترنت، لذلك ينبغي عليك اتباع كافة الخطوات التالية:

أذهب إلى موقع شركة تأمين اتحاد الخليج الطبي من هنا.

اضغط على القائمة الرئيسية، ثم قم باختيار الخدمات و المنتجات.

انقر على التأمين الصحي.

اضغط على الرابط الموجود في الصفحة.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة تاريخ ميلادك، رقم البطاقة، أو رقم الإقامة.

اضغط على تسجيل الدخول.

المستشفيات التي يغطيها تأمين اتحاد الخليج الطبي

اتحاد الخليج الطبي يضم العديد من المستشفيات ومراكز الصحة في السعودية من أهمها:

مستوصف محمد بدر الدين.

مجمع عيادات شركة الملز الطبي.

مركز بيت النظارات الدولي.

مستشفى الجافل الدولي.

مجمع الخليجي الطبي.

عيادات شركة الريان الدولية للخدمات الطبية.

أسعار تأمين اتحاد الخليج الطبي

سوف نقدم لك مباشرةً جميع أسعار تأمين الخليج فيما يلي:

أسعار تأمين اتحاد الخليج الطبي للأفراد المقيمين داخل المملكة من ١٨ إلى ٢٠عام يتم دفع ٦٨٠ ريال.

٢١ إلى ٣٠ عام يتم دفع ٢١٥ ريال.

٣١ إلى ٣٥ عام يتم دفع مبلغ ٢١٥ ريال.

٣٦ إلى ٤٠ عام ٢٧٠ ريال.

٤١ إلى ٤٥ عام ٣٢٠ ريال.

من ٤٦ إلى ٥٠ عام ٤٣٠ ريال.

٥١ إلى ٥٥ عام ٧٥٠ ريال سعودي.

من ٥٦ إلى ٦٠ عام يتم دفع ٢٠٠٠ ريال.

٦٢ إلى ٦٥ عام يتم مبلغ ٦.٥٠٠ ريال.

٦٦ إلى ٧٠ عام يتم دفع ٨٠٠٠ ريال.

ما هي أهداف شركة تأمين اتحاد الخليج؟

سنعرض لك كافة أهداف الشركة خلال السطور القادمة:

ترغب في فتح الكثير من الفروع لها ليس داخل المملكة فقط بل في جميع أنحاء العالم.

تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات بتغطيات كاملة وبأقل التكلفة، مع مراعاة جميع احتياجات المؤمن لهم و لجميع أفراد العائلة.

ماهي الخدمات التأمينية لشركة تأمين اتحاد الخليج للأفراد؟

توفر لك الشركة العديد من الخدمات التأمينية المتنوعة بأسعار تنافسية سنذكرها مباشرةً:

خدمات تأمين اتحاد الخليج الطبي، أتاحت نوعين من البرامج يمكنك الاختيار بينها حسب احتياجاتك انت وأسرتك وهم الأول برنامج كلاسيك، الثاني برنامج شخصية مميزة جدًا.

ماهو الرقم المجاني لشركة اتحاد الخليج؟

يمكنك التواصل مع الشركة من خلال رقم الهاتف:

٩٢٠٠٢٩٩٢٦.

أو من خلال الرقم المجاني، ٨٠٠٣٠٤٠٠٧٧.

شركة تأمين الخليج أتاحت لك نوعين من البرامج يمكنك الاختيار بينهم الأول كلاسيك والثاني شخصية مميزة جدًا، يمكنك الاستعلام عن جميع خدمات التأمين الطبي لشركة اتحاد الخليج من خلال الرابط الخاص بها.

لقد قمنا بتوضيح كيفية الاستعلام عن خدمات الشركة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها، وأيضًا تم إيضاح جميع أسعار التأمين الطبي وبعض المستشفيات التي تغطيها هذه الشركة، بأسلوب سهل وبسيط.