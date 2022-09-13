انت الان تتابع خبر طول عمرنا واحنا بنستخدمها غلط .. مطلعتش للاظافر بس 6 استخدامات عبقرية لقصافة الاظافر مش هتتوقعيها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - جميعنا نقوم بإستخدام قصافة الأظافر لقص الأظافر فقط ولكن ما لا نعرفة بأنها صنعت ليتم استخدامها في العديد من المهام المختلفة والتي ستوفر عليكم الجهد والمال فقط تابعوا معنا الآتي للتعرف على مختلف الاستخدامات والتي ستدهشكم حقاً.

استخدامات مبتكرة لقصافة الأظافر

1_ لا داعي لشراء فتاحة بمبلغ كبير لفتح العلب أو زجاجات المياه الغازية أو البرطمانات فقط كل ما عليكم يمكن استخدام الجزء المنحني في القصافة في الأشياء التي تفتح لأول مرة

2_ استخدام آخر مبتكر عادة ما نبحث عن طريق لتثبيت أعواد البخور التقليدية ولكن بسهولة يمكن أن تساعدنا القصافة في ذلك حيث عند يمكن استخدامها كحامل للعود بوضعه في الفتحة المخصصة الموجودة في نهايتها مع وضع طبق بلاستيكي أسفلها للرماد.

3_ يوجد بعض الأشخاص يعملون بالحرف اليدوية وعادة ما يحتاجون إلى قصافة أسلاك ولكن في حال عدم وجودها فيمكن عن طريقها فصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد وكذلك ثني أسلاك الحديد.

4_ وأما بالنسبة لمن يحبون استخدام خيوط الكروشيه في الأعمال اليدوية فيمكن أن تساعدهم الفتحة الموجودة فيها في مد الخيوط من خلال وضع الخيط في هذه الفتحة ومن ثم توصيل القصافة بجانب بكرة الخيط والهدف من ذلك منع فك البكرة باستمرار أثناء الشغل ليس هذا فقط بل ويجعل مساحة الخيط المفكوك مناسبة لما يتم سحبه واستخدامه فقط.

5_ محبي استخدام الهاتف المحمول لمشاهدة الوصفات في المطبخ أو مشاهدة الأفلام يمكن استخدام القصافة كحامل للموبايل وتثبيته في الوضع الرأسي لسهولة المشاهدة .

6– الاستخدام الاخير يكون خاص باللسان الحديدي للقصافة حيث يمكن استخدامها كـ مفك لربط وفك المسامير اذا لم يتاح وجود مفك عادي في المنزل.