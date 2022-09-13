انت الان تتابع خبر لبشرة صافية كالحليب.. طريقة عمل مقشر القهوة لرطيب الوجه ونضارته وتخلصي من الجلد الميت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لكل الباحثات عن الجمال والتألق سنقدم لكن اليوم سر من أعظم أسرار الجمال والذي سيضمن لك الحصول على بشرة صافية كالحليب بدون تعب ومصاريف باهضة وفقط عن طريق استخدام مقشر القهوة السحري والذي يحارب الأكسدة ويزيل خلايا الجلد الميته وينظف المسام المليئة بالدهون والأن اليكم طريقة عمل مقشر القهوة.

مكونات مقشر القهوة للوجه :-

ملعقة من القهوة الخشنة.

وملعقة مع اللبن البودرة.

ملعقة من زيت جوز الهند.

وملعقة من السكر الأبيض.

ملعقة من مياه الورد.

طريقة تقشير البشرة بالقهوة والسكر

جميع المكونات التي نستخدمها تمتلك ميزة عن الأخرى، فالقهوة كما قلنا تحمي البشرة من عوامل الأكسدة، وتخلصك من الجلد الميت في البشرة أما عن مياه الوود فتنعش مسامات البشرة، وتجعلها رطبة.

أما السكر فله نفس فاعلية التخلص من جلد البشرة الميت، ويظهر طبقة أخرى أنعم، وأجمل، ولبن البودرة يعمل على تفتيح البشرة، وفي النهاية يأتي دور زيت جوز الهند المرطب.

أولا نأتي بإناء ونضع فيه كافة المكونات ما عدا مياه الورد نضع منها ما يجعل المقشر متماسك فقط.

بعد ذلك نغسل الوجه جيداً بالغسول ويفضل فتح المسام بفوطة دافئة نضعها على البشرة لمدة 10 دقائق.

ثم نقوم بفرد الماسك على كامل البشرة، ولا ننسى بالطبع الرقبة

بعد ذلك نتركه دقيقة حتى يتماسك على بشرتنا بعض الشيء.

ثم نقوم بفرك المقشر بحركات دائرية بسيطة. ونستمر في تلك العملية لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نزيل الماسك باستخدام منديل مبلل حتى لا نجرح بشرتنا.

ثم بعدها نغسل الوجه جيداً، وبقطعة ثلج ونغلق المسام بإحكام.

وفي الختام ستجدون أن تلك الطريقة هي أفضل طريقة عمل مقشر القهوة المفيد، ولكن يجب عليكم الاستمرار عليه مرة واحدة في نهاية كل أسبوع.