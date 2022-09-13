التضامن تعلن وظائف خالية للسيدات بمرتب 7500جنيه – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
سكرتيرة
اسم الشركة برفورم
مقر العمل السادس من اكتوبر – الجيزة
العمالة المطلوبة 3
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية أساسيات
السن المطلوب 24 – 40 سنة
الحاسب الآلي أساسيات
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس أساسيات
المهام المطلوبة :
تنظيم العمل، وسياسته داخل المكتب.
توزيع المهام على موظفي الدوائر والأقسام المختلفة وفقاً لأوامر المدير.
تحديد مواعيد المقابلات، واجتماعات المدير، وفقاً لجدول أعماله.
ترتيب وتنظيم الملفات، والمستندات المختلفة التي تقوم عليها أعمال الإدارة.
استقبال الرسائل الكتابية، والمكالمات، والفاكسات، ورسائل البريد الإلكترونيّ، وعرضها على المدير في أوقات محددة، والرد عليها.
حضور الاجتماعات للقيام بعرض جدول الأعمال، وتدوين الملاحظات، والنتائج التي توصل إليها الاجتماع؛ لتوفيرها للمدير في الوقت المناسب.
التواصل مع الأقسام المختلفة، والتأكد من تنفيذ القرارات الإداريّة بالشكل المتّفق عليه.
تقديم التقارير الدورية للمدير عن متابعة العمل والعاملين، وخاصة الموظفين الجدد، والتأكد من سير أعمالهم بالطريقة الصحيحة، ومدى فعاليتهم في أداء عملهم.
عرض الاقتراحات والشكاوي المقدمة من الموظفين والدوائر المختلفة على المدير.
مديرة منزل
اسم الشركة confidential
مقر العمل التجمع الخامس – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي لا يشترط
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس لا يشترط
الراتب الأساسي 6000 – 7500 جنيه مصري