نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وعروض العثيم مول على الإلكترونيات والأدوات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأسعار ممتازة عروض العثيم مول هذا الأسبوع تتضمن عدد كبير من المستلزمات المنزلية المختلفة.حيث يقدم العثيم العديد من التخفيضات على أدوات المائدة وأواني الطهي وكذلك الأجهزة الكهربية المنزلية. بالإضافة إلى أجهزة تحضير الطعام الكهربية مثل الخلاطات، القلايات، والأفران الكهربية وغيرها. تجد أيضاً داخل بروشور عروض سوبر ماركت العثيم أنواع مختلفة من الهواتف الذكية بأسعار مخفضة. عروض العثيم مول قدور الضغط من الأجهزة التي توفر الكثير من الوقت والمجهود المبذول في تسوية الطعام. احصلي على طعام ناضج في أقل وقت مع قدر الضغط الكهربائي من كولين. المعروض مقابل 369 ريال فقط بدلاً من 439 ريال.

اعصري الفواكه واحصلي على عصير طازج مع عصارة الفواكه ماركة كينوود. السعر قبل الخصم 315 ريال أما بعد الخصم 219 ريال.

تحضير القهوة أسهل وأفضل مع محضر القهوة التركي من السيف بسعر 99 ريال بدلاً من 129 ريال للحبة. قطعي البصل باستخدام قطاعة بصل السيف سعة نصف لتر مقابل 39 ريال بدلاً من 59 ريال. بخصم نقدي بقيمة عشرين ريال سعودي. تخفيضات العثيم اقتني طقم قدور بامكو 9 حبات بسعر 230 ريال سعودي بدلاً من 329 ريال.

معروض داخل أسواق العثيم طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من عشر حبات. مقابل 185 ريال للطقم بدلاً من 269 ريال.

طقم قدور بلاكستون 11 حبة سعر الطقم كاملاً 159 ريال فقط بدلاً من 210 ريال.

حافظة الطعام سوبر ماكس 3 حبات بسعر 42 ريال بدلا من 64 ريال.

طقم صواني فرن صينية فرن نادر بيضاوي/ مستطيلة طقم مكون من ثلاث قطع. بسعر 39.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال للطقم. أسواق العثيم اشتري سماعة أبل اير بودرز مقابل 499 ريال سعودي للحبة.

جوال سامسونج اي 13 بسعر 665 ريال سعودي.

احصل على هاتف هونر اكس 7 سعة 128 جيجا بايت. بسعر 679 ريال سعودي للحبة.

يمكنك شراء شاشة سوبر جنرال ال اي دي 55 مقابل 1329 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. شاشة امبكس سمارت 4 كي 65 سعر الحبة 1699 ريال للحبة بدلاً من 2199 ريال.

طابعة اتش دي سعر الحبة 149 ريال سعودي.

سماعة مايكروديجت ترولي سعر الحبة 129 ريال بدلاً من 169 ريال.

احصل على تابلت لينوفو ام7 سعة 32 جيجا مقابل 399 ريال سعودي.

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