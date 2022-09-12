نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم تقدم أقوى العروض على أحدث أنواع الأجهزة بخصومات عملاقة لا تفوتها ALOthaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم تستمر دائماً في إسعاد عملائها في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وأيضاً في مختلف البلدان العربية حيث أن لها فروع كثيرة ومتعددة في الدول العربية مثل الإمارات ومصر وغيرها الكثير. كما تشتهر متاجر العثيم بتوفير مجموعة من أهم وأبرز المنتجات المختلفة التي تتميز بجودتها العالمية المميزة عن غيرها الكثير والكثير. ومن خلال هذا المقال المميز يوف نبرز لكم أهم وأحدث الأجهزة المختلفة كالهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية وكذلك الأجهزة الكهربائية بخصومات مذهلة. أقوى عروض العثيم مول على الأجهزة الإلكترونية بتخفيضات كبرى متوفر أبل اي باد 9، في متالجر معينة فقد في السعودية وهي الشفاء وطريق الملك والربوة والسويدي، وخريص والإحساء والدمام. كم يتميز الهاتف بأنه مزود بخدمة واي فاي، وشاشة مقاسها 10.2 بوصة، وذاكرة تخزين داخلي سعتها 64 جيجا بايت. فقط بسعر 1499 ريال سعودي. متوفر جوال هونر من الجيل الرابع، بشاغشة مقاسها 6.74 بوصة، وبطارية سعتها 5000 مللي أمبير. للحبة فقط بسعر 679 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم تقدم أقوى العروض على أحدث أنواع الأجهزة بخصومات عملاقة لا تفوتها ALOthaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.