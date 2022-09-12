اسهل طريقة لعمل مصيدة الذباب مجربة وفعالة اصنعيها الان

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عمر شويل - جدة اسهل طريقة لعمل مصيدة الذباب، الكثير من الأشخاص يعانون من كثرة الذباب وخاصًة في فصل الصيف، فهو من أكثر الأشياء إزعاج على الإطلاق، كما أنه سبب يسبب تلوث الطعام ويعمل على جلب الأمراض، كما أنها يقوم بنقل العدوى من شخص لآخر، رغم استخدام الكثير من المبيدات المختلفة الخاصة بالذباب إلى أن في بعض الأوقات لا يتأثر بها ويظل ينتشر و يتضاعف، لذلك قررنا أن نلقي إليكم الضوء على شيء سحري سوف تتمكن من خلالها التخلص من الذباب نهائي.
اسهل طريقة لعمل مصيدة الذباب
المكونات اللازمة لعمل مصيدة ذباب في المنزل، من أجل صنع مصيدة الذباب يجب عليك أن تقوم بتوفير بعض الأدوات التي سوف تحتاج إليها في صنع هذه المصيدة :
- أولًا يجب عليك إحضار زجاجة من البلاستيك.
- مقص.
- كوب من الماء.
- ثلاث ملاعق من السكر.
- ملعقة من المربى أو الشكولاتة.
- شريط لاصق.
طريقة عمل المصيدة
من خلال هذه الخطوات التي سوف نعرضها لكم سوف تتمكن من عمل مصيدة الذباب في المنزل من خلال بعض الخطوات البسيطة :
- أولًا قم بقص الزجاجة إلى جزئين بحيث أن يكون النصف الأسفل أكبر من النصف الأعلى.
- بعد ذلك قم بوضع القليل من الشوكولاتة المذابة في الجزء الأسفل من الزجاجة مع وضع كمية السكر المذكورة.
- ثم بعد ذلك قم بوضع القليل من الماء على السكر والشكولاتة.
- بعد ذلك يجب عليك أن تقوم بإحضار النصف الآخر من الزجاجة ثم وضعه على الجزء الآخر بحيث أن يكون جزء الرأس في الأسفل.
- بعد ذلك عن طريق استخدام الشريط اللاصق قم بتثبيت الجزئين مع بعضهم البعض جيدًا.
- ثم قم بوضع هذه الآلة في مكان مفتوح في الغرفة مثل وضعها على الشباك وسوف تجد جميع الذباب متجه إليها وبهذه الطريقة سوف يمكنك التخلص منه نهائي.
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