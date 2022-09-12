شوف عروض اكسترا بهدايا مجانية على المكيفات والثلاجات والشاشات وأبرز خصومات شهر سبتمبر

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا بهدايا مجانية على المكيفات والثلاجات والشاشات وأبرز خصومات شهر سبتمبر، تضمنت عروض اكسترا الكبرى خصومات خاصة على الأجهزة الكهربائية والشاشات الذكية، حيث يتوفر ميديا اوليمبوس مكيف جداري 12100 وحدة بتنظيف ذاتي بارد بسعر 2099 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 101 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 429 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عروض اكسترا الكبرى على المكيفات والشاشات تضمنت عروض الصيف خصومات على المكيفات : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى ال جي تيتان مكيف جداري 30000 وحدة انفيرتر بواي فاي حار بارد بسعر 7759 ريال بدلاً من 12999 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 371 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال.

يتوفر جري بولار برو مكيف جداري 11700 وحدة انفيرتر بواي فاي بارد بسعر 2799 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 628 ريال. تخفيضات الثلاجات اكسترا السعودية تضمنت خصومات اكسترا الكبرى عروض على أجهزة الثلاجات ضمن عروض شهر سبتمبر: يتوفر هيتاشي ثلاجة سعة 12 قدم انفرتر باللون الفضي بسعر 3159 ريال بدلاً من 3649 ريال خصم 13%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 151 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ال جي ثلاجة باب جانب باب سعة 22.7 قدم انفيرتر باللون الفحمي بسعر 4999 ريال بدلاً من 8599 ريال خصم 42%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض extra على الأجهزة الكهربائية تضمنت عروض اكسترا الكبرى خصومات على غسالات الصحون : يتوفر ويرلبول غسالة صحون 11 برنامج و 14 مكان للتخزين إستيل بسعر 4799 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 4%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر اريستون غسالة أطباق 10 برامج و 15 مكان للتخزين انفيرتر باللون الأبيض بسعر 3199 ريال بدلاً من 4269 ريال خصم 25%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى تضمنت خصومات اكسترا الكبرى عروض على الشاشات الذكية : يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 85 بوصة فائق الوضوح بسعر 6699 ريال بدلاً من 11999 ريال خصم 44%، ويمكنك تقسيط المبلغ الأساسي إلى 321 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 75 بوصة فائق الوضوح بسعر 5399 ريال بدلاً من 8499 ريال خصم 36%، ويمكنك تقسيط المبلغ الأساسي إلى 258 ريال لمدة 36 شهراً. عروض أجهزة العناية بالشعر إستكمالاً لسلسلة عروض اكسترا الكبرى تتوفر خصومات على مجففات الشعر : يتوفر فيليبس مجفف الشعر بقوة 1400 وات مع مقبض قابل للطي بسعر 69 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 22%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 4 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر بيبي ليس فرشاة لتنعيم الشعر حتى درجة حرارة 200 مئوية و 3 إعدادات حرارة بسعر 199 ريال بدلاً من 269 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 10 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى.

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