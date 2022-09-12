نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مفاجآت أسعار مكتبة جرير اون لاين وعروض وتنزيلات قوية على أكثر الجوالات المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أجدد وأهم العروض خلال شهر سبتمبر تقدمها مكتبات جرير السعودية 2022، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره بشكل كبير في العالم خلال السنوات القلية الماضية أصبح كل شيء يتم إلكترونيا من خلال الأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذه الأمور جعلت احتياجنا للأجهزة الإلكترونية يزداد بعض الشيء وهذا ما جعل بعض الأشخاص لا يستطيعون الحصول على هذه الأجهزة، ولكن داخل مكتبات جرير السعودية يكون الأمر مختلف بعض الشيء حيث يقدم عروض وتخفيضات مختلفة يكون فيها الأسعار مناسبة للجميع، وإليكم عروض وتخفيضات شهر سبتمبر 2022.
عروض جرير اليوم للعائلة وتخفيضات بالآلاف على لابتوب جرير والأجهزة الالكترونية الحديثة
الفرع الأساسي مكتبات جرير السعودية
مكتبات جرير السعودية ضمن المكتبات التي تم إنشاؤها في السبعينات من القرن الماضي، وهذه المكتبات من أهم وأفضل المكتبات في المملكة العربية السعودية.
أول فرع تم إنشائه من مكتبات جرير السعودية كان في مدينة الرياض وهذا هو مكان الفرع الرئيسي لهذه المكتبات ولكن أكبر وأوسع مما كان عليه قديمًا، حيث اصبح فيه كافة أنواع الأدوات والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات المدرسية بكافة أنواعها.
أجدد وأهم العروض خلال شهر سبتمبر تقدمها مكتبات جرير السعودية 2022
خلال هذا الإسبوع تقدم مجموعة مكتبات جرير السعودية مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، إليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- عروض الجوالات في جرير إكسومي هاتف محمول سعته 256 جيجابايت سعره 3599 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هاتف محمول إكسومي 12 برو سعه 256 جيجابايت بسعر 4099 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير ريدمي 9 سي سعة 64 جيجابايت بسعر 519 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير اكس ماي سعته 256 جيجابايت بسعر 1999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هونر 70 سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 1799 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير سامسونج جالاكسي زد في فولد سعة التخزين 256 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات جوال سامسونج جلاكسي زد فولد فور سعه التخزينيه 256 جيجابايت بسعر 3799 ريال سعودي لون الجرافيتي.
- كود خصم جرير سامسونج جالاكسي زد فولد 3 سعته التخزينية بتنزل 256 جيجا بايت بسعر 5799 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم ابل ايفون 11 سعة تخزينية 128 جيجابايت لون أٍود بسعر 2299 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير ابل ايفون 11 سعة التخزين 128 جيجابايت لون ابيض بسعر 2299 ريال سعودي.
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