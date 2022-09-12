نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن شدات ببجي PUBG Mobile اكسب 50000 شدة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما يبحث الأشخاص المهتمين بالألعاب الإلكترونية المختلفة عن طريق شحن شدات ببجي وقد اشتهرت هذه اللعبة شهرة كبيرة مابين الصغار والكبار في جميع أنحاء العالم وقد أدت للتواصل مابين الشعوب بشكل أوسع وهي لعبة مثيرة تشد الانتباه، وتأتي عملية البحث عن طريقة شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد بسبب عدم توفر البعض على بطاقات الفيزا او بطاقات جوجل بلاي التي تسمح لهم بإتمام العملية وعليك معرفة الكيفية إضافة الشدات.

رابط شحن شدات بيجي عن طريق الرصيد

يمكنك شحن ببجي بطريقة سهلة عن طريق رصيد الهاتف الخاص بك يمكن القيام به من أى دولة بالعالم

الخطوة الأولى يمكن دخول أي شخص إلى الرابط الخاص بموقع اللعبة المعتمد.

بعد ذلك يمكنك إختيار لعبة ببجي موبايل من كافة الاختيارات الخاصة بالألعاب التي يقوم الموقع بتوفيرها.

بالإضافة إلي تصفح شحنات الشدات لمعرفة الحزمة المناسبة بالنسبة لك واختيارها والضغط عليها.

عليك التأكيد على الحساب الشخصي الخاص بك حيث تجري عملية كتابته في المكان المخصص لذلك مع أن يكون خاليا من أي أخطاء.

عند الوصول إلى الطريقة الخاصة بالدفع يجب عليك اختيار ماهو مناسب بالنسبة لك من بين الخيارات المتاحة ولعل من أبرزها Pay By Mobile.

قم باتباع الخطوات التي ستظهر أمامك وذلك لإتمام عملية الدفع بنجاح وبعدها تكون قد انتهيت بالفعل من الحصول على الشدات وتصلك رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني المسجل به.

كيفية شحن ببجي بالأيدى