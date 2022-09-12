شوف أقوي عروض التذكير باليوم الأخير من أسواق العثيم بمناسبة العودة للمدرسة

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عمر شويل - جدة عروض التذكير باليوم الأخير من أسواق العثيم بمناسبة العودة للمدرسة بأقل الأسعار يمكنكم التسوق الآن من أقرب فرع لديكم لشراء السلع الغذائية والبقالة التمونية، المتوفرة بالمجلة الأسبوعية، كما تقدم الطازج والمبرد على أصناف مختلفة ومختارة من اللحوم المتنوعة، ويقدم تشكيلات بعروض رائعة على أغراض المدارس والأدوات المدرسية، تسري حتى 13-9-2022 الموافق 17 صفر 1444 استمتعوا بأحدث العروض من أسواق العثيم. أقوي عروض التذكير باليوم الأخير من أسواق العثيم خصومات جبارة على كرتونة ساديا دجاج مجمد 10حبات × 1000حرام، بسعر 164.95 ريال بدلاً من 204.00 ريال.

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دفتر روكو عربي B5، ورقة 60، بسعر 1.75 ريال.

علبة هندسة لوتس، بسعر 5.50 ريال.

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صدور دجاج طازجة سعر الطبق 18.95 ريال.

لحم حاشي بالعظم، سعر الكيلو 35.95 ريال.

لحم عجل بلدي بدون عظم طازج، سعر 49.95 ريال.

لحم عجل باكستاني مجمد، سعر الكيلو 28.95 ريال.

مفروم بقري برازيلي مبرد، سعر الكيلو 23.95 ريال.

مكعبات بقري برازيلي توب سايد، سعر الكيلو 33.95 ريال.

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