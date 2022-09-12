نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض وخصومات بنده السعودية على الهواتف الذكية بأسعار خالية لا تفوتك الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية أقوي العروض والخصومات هائلة على الهواتف الذكية بأسعار خالية مما يجعل الكثير من الناس داخل المملكة العربية السعودية يقومون بشرائها، كما يتم عرض الكثير من المنتجات التي يحتاجها المواطن السعودي لكي يلبي جميع مطالبه اليومية من سلع غذائية ومنظفات وأدوات مدرسية ومستحضرات التجميل وملابس بأسعار مناسبة تصل حتى نصف السعر، وتوجد الكثير من الخدمات التي تسهل على المواطن السعودي شراء كل ما يحتاجه بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وخصومات بنده السعودية على الهواتف الذكية بأسعار خالية لا تفوتك الفرصة.

عروض بنده السعودية على أنواع هواتف سامسونج

سوف نتعرف على عروض وخصومات بنده السعودية على هواتف سامسونج وهى كما يلي:-

جوال سامسونج أي ٢٢ السعر 699 ريال بدلاً من 775 ريال سعودي. هاتف سامسونج أي 13السعر 599 ريال سعودي بدلاً من 699ريال سعودي. كما يتم عرض موبايل سامسونج أي 52 أس بسعر مغري 1299ريال بدلاً من 1659 ريال سعودي.

عروض Panda السعودية على أنواع هواتف لينوفو كاي وفيفو واي

تقدم بنده السعودية عروض وتخفيضات على هواتف لينوفو كاي بأسعار خالية سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

جوال لينوفو كاي 14 بلس السعر ٤٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي.

هاتف لينوفو كاي 14 السعر ٣٦٩ ريال بدلاً من ٤٩٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض جوال لينوفو كاي ١٠ بلس بسعر ٥٧٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٤٩ ريال سعودي.

هاتف فيفو واي ٣٣ اس بسعر ٧٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٩٩٩ ريال.

كما يتم عرض هاتف فيفو واي ٧٦ بسعر ١١٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١٢٩٩ ريال.

جوال فيفو واي ٢١ السعر ٦٦٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال.

سعر هاتف أوبو أي 55 ٧٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٩١٩ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية

سوف نتعرف على الخصومات الهائلة التي تقدمها بنده السعودية على الهواتف الذكية وهى كما يلي:-