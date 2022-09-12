شوف عروض جرير اون لاين للجوالات والإلكترونيات jarir اشتري ايفون 14 بالتقسيط

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عمر شويل - جدة عروض جرير اون لاين jarir للجوالات والإلكترونيات مقدمة لكل العملاء لفترة محدودة مع ميزة الإستبدال المتاحة على كل الأجهزة، كما تقدم مكتبات جرير jarirbookstore جوال ايفون 14 الجديد الآن بالتقسيط بسعر مميز مع هدايا مجانية تحصلون عليها مع الجوال عند صدوره في السعودية.

عروض جرير اون لاين للجوالات والإلكترونيات اشتري ايفون 14 الآن بالتقسيط

عروض مكتبة جرير jarir bookstore تحتوي على أرخص أسعار الأجهزة الإلكترونية من الجوالات الحديثة، والساعات الذكية، والسماعات اللاسلكية، وملحقات الجوال، ومن بينها أحدث إصدارات شركة ابل الشهيرة المتاحة للطلب المسبق، كما يمكنكم الآن شراء جوال ايفون 14 بالتقسيط من خلال كوارا للتمويل لكل عملاء المملكة العربية السعودية.

عروض جرير اون لاين

يضم موقع جرير اون لاين خصومات خاصة على اسعار الأجهزة الإلكترونية من الساعات الذكية من سامسونج samsung وشاومي بإثداراتها الجديدة، كما يمكن من خلال الموقع الطلب المسبق لساعات ابل واتش بإصداراتها الجديدة، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر ابل منذ أيام، كما تجدون ساعات من هونر وهواوي.

عروض مكتبة جرير

ضمت تخفيضات جرير السعودية مختلف أنواع أكسسوارات الجوال بأسعار مخفضة جدًا، والتي تضم ماركات شهيرة مثل هواوي huawei وابل، بالإضافة إلى ملحقات الجوال من سوني، وابل، وانكر، ولعل أشهر المعروضات المتاحة الآن هي سماعات ابل ايربودز برو الجيل الثاني airpods pro 2nd Gen المعلن عنها منذ أيام فقط، وهي متاحة أيضًا للطلب المسبق من على الموقع الرسمي.

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لكل محبي جوالات ايفون قد تم الإعلان عن توافر أحدث جوالات السلسة في داخل الوطن العربي قريبًا، ولذا يوفره موقع إكستر للحجز المسبق لكل إصدارته، كما أنه متاح من الجوال ألوان متعددة تتماشى مع الأذواق العصرية أو الكلاسيكية، كما أنه والتعاون مع شركة كوارا للتمويل يمكن الآن شراء الجوال بالتقسيط، كما يمكن تقسيط سعر جوالات هونر، واوبو، وموتورولا، وشاومي، وسامسونج، وهواوي.

كانت هذه أهم التخفيضات المقدمة في أكسترا على أسعار الأجهزة الإلكترونية وملحقاتها، مع تفاصيل خدمات التقسيط المقدمة على كل المعروضات.