نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الإثنين بأسعار تنافسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الإثنين من أهم وأقوى العروض التي يقدمها المول. العرض يشمل الخضراوات الطازجة والفاكهة مثل المانجو المصرية عالية الجودة. بطاطس درجة أولى كما يوجد كالمنتينا وتفاح بالإضافة إلى العنب. إضافة إلى ذلك يقدم العثيم عروض المعجنات الطازجة مثل شرائح الخبز الطازج وأشكال من الكرواسون اللذيذ. بالإضافة إلى أصناف من الكيك والبسبوسة المميزة يقدم السوق عروض الطازج كل يوم أثنين الخضار والفواكه بالإضافة إلى بعض المنتجات الأخرى. يجب استفادة عملاء السوق بالعرض المميز لتوفير أكثر من 50% من سعر المنتجات مميزات العرض ال2 كيلو بسعر كيلو قبل الخصم. عروض العثيم اليوم عرض كيلو كالمنتينا ب4,95 ريال سعودي بسعر التكلفة. والكلمنتينا من أنواع اليوسفي المزود بفيتامين c. وهو عنصر مهم لجسم الإنسان لذلك يحرص الجميع على تناوله لرفع المناعة.

يوجد عنب أبيض ممتاز بسعر 7,95 ريال سعودي للكيلو. والعنب من الفاكهة المميزة في فصل الصيف . كيس جزر مستورد بسعر 4,95 ريال سعودي. ويفضل تناول الجزر بكميات وفيره فهو مهم جدا للأطفال لتحسين كفاءة البصر.

فلفل حار طازج بسعر 3,95 ريال سعودي للكيلو جرام.

بصل أحمر سعرالكيلوب1,75ريال سعودي. البصل يعتبر من المضادات الحيوية الطبيعية رخيصه الثمن. لا غنى عنه في أي منزل فهو يستخدم في صنع كثير من الأطعمة ليعطيها مذاق خاص . عروض العثيم مول عرض خمس قطع كرواسون محشو بالجبن الرومي بسعر مميز 7,50ريال سعودي .

شرائح الخبز البيضاء من زود فهو سهل الاستخدام في عمل السندوتشات للأطفال.

بسكوت جوز الهند بشكل رائع وطعم شهى سعر الكيلو 19.95ريال سعودي يقدم في المناسبات.

كيكة الدخن الرائعة بحشو التمر وبشكل رائع بسعر 12,50ريال سعودي وزن 500 جرام للعبوة. بسبوسة بالسمن البلدي تعد البسبوسة من أشهر الحلويات التي تنال إعجاب الجميع سعر الكيلو 19,95 ريال سعودي العرض بسعر التكلفة.

كوكيز الشوكولاتة الرائع ديولكس بحجم كبير. سعر العبوة ب27,50 أحصل على العرض قبل نفاذ الكمية. أسواق عبد الله العثيم الآن عرض على لحم غنم نعيمي بالعظم 69,95 ريال سعودي سعر الكيلو .

فرصة على سعر كيلو لحم التيس بالعظم 52,95ريال سعودي لحم بلدي طازج.

يوجد عرض على لحم بقرى برازيلي يصلح لعمل الدواجن وكباب الحلة .

لحم عجل بلدي صافى بدون عظم. بسعر 39,95 ريال سعودي.

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