التضامن تعلن وظائف خالية للمهندسين بمرتب 7000جنيه – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
مهندس إنتاج (ادارة قسم اعمال الصاج
اسم الشركة ميناكو للاعمال الهندسية
مقر العمل أبو رواش – الجيزة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 4-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 25 – 31 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
الراتب الأساسي 4500 – 7000 جنيه مصري
– مصنع مخارج تكييف مركزى بابو رواش.
المهام المطلوبة من المتقدم لإدارة قسم الأعمال المعدنية بالمصنع:
– ان يحسن انتاجية المصنع و ضبط مراحل كل منتج بالتوقيت المثالى و حساب انتاجية عمال المصنع .
– ان يكون مسؤل باستلام الاوردرات من المكتب الفنى و توزيعو على العمال و تسليم الاوردرات بوقت محدد و خبرة ب planning .
– تطوير فى مراحل الانتاج
– تطبيق نظام صارم KPI و 6sigma و5S
– ان يكون لة سابقة اعمال فى ادارة مصانع و خبرة لا تقل عن 4 سنوات و لا تزيد عن 8 سنوات
– القدرة على رسم ببرنامج solidworks sheetmetal و autocad
– يشترط سكان الجيزة
رجاء عند التقدم للوظيفة الاجابة على الاسئلة الاتية :
1- هل اشتغلت بوظيفة مهندس انتاج ل قسم اعمال معدنية من قبل ؟ من فضلك حدد المجال ؟
2- ما عدد سنوات الخبرة بمجال اعمال الصاج ؟
3- هل لديك خبرة عملية ب حساب معدلات انتاج و حساب مراحل الانتاج بوقت زمنى ؟
4- هل لديك خبرة بقيادة فريق من العمال و الفنيين و المشرفيين ؟
5- هل حضرتك من سكان الجيزة ؟
6- هل تجيد اى من برامج الرسم المذكورة؟