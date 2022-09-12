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التضامن تعلن وظائف خالية للمهندسين بمرتب 7000جنيه – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.
 

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

مهندس إنتاج (ادارة قسم اعمال الصاج

 

اسم الشركة ميناكو للاعمال الهندسية
مقر العمل أبو رواش – الجيزة
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 4-‎10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد جدا
السن المطلوب 25 – 31 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

الراتب الأساسي 4500 – 7000 جنيه مصري

– مصنع مخارج تكييف مركزى بابو رواش.

المهام المطلوبة من المتقدم لإدارة قسم الأعمال المعدنية بالمصنع:
– ان يحسن انتاجية المصنع و ضبط مراحل كل منتج بالتوقيت المثالى و حساب انتاجية عمال المصنع .
– ان يكون مسؤل باستلام الاوردرات من المكتب الفنى و توزيعو على العمال و تسليم الاوردرات بوقت محدد و خبرة ب planning .
– تطوير فى مراحل الانتاج
– تطبيق نظام صارم KPI و 6sigma و5S
– ان يكون لة سابقة اعمال فى ادارة مصانع و خبرة لا تقل عن 4 سنوات و لا تزيد عن 8 سنوات
– القدرة على رسم ببرنامج solidworks sheetmetal و autocad
– يشترط سكان الجيزة

رجاء عند التقدم للوظيفة الاجابة على الاسئلة الاتية :
1- هل اشتغلت بوظيفة مهندس انتاج ل قسم اعمال معدنية من قبل ؟ من فضلك حدد المجال ؟
2- ما عدد سنوات الخبرة بمجال اعمال الصاج ؟
3- هل لديك خبرة عملية ب حساب معدلات انتاج و حساب مراحل الانتاج بوقت زمنى ؟
4- هل لديك خبرة بقيادة فريق من العمال و الفنيين و المشرفيين ؟
5- هل حضرتك من سكان الجيزة ؟
6- هل تجيد اى من برامج الرسم المذكورة؟

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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