طريقة عمل أرز بالفاصوليا والكفتة .. سر الصنعة مع دعاء السمنودي

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مقادير أرز بالفاصوليا والكفتة

رياض - احمد صلاح - في برنامج سر الصنعة بقناة PNC، قدمت الشيف دعاء السمنودي طريقة عمل أرز بالفاصوليا والكفتة، طبق رائع لوجبة الغداء وسهل الاعداد.

كيلو أرز بسمتي.

3 حبات بطاطس مقطعة حلقات.

كيلو لحمة مفرومة لعمل الكفتة.

4 معالق كبيرة بقسماط مطحون.

بصلة مبشورة.

بصلة مفرومة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة كركم مطحون صغيرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

1 بيضة.

معلقة صغيرة سبع بهارات.

معلقة صغيرة ملح.

نصف كيلو فاصوليا خضراء.

2 حبة طماطم مفرومين.

عصير ليمونة.

3 معلقة كبيرة صلصة طماطم.

معلقة ضغيرة زعفران مطحون.

3 معالق كبيرة ماء ورد.

خطوات تحضير أرز بالفاصوليا والكفتة

نحمر حلقات البطاطس نصف تحميرة ثم نضعها في أرضية حلة كبيرة، ونضع فوق منها الأزر البسمتي ويكون مسلوق.

نجهز الكفتة ثم نضعها فوق الأرز والبطاطس ومعها الفاصوليا بالصوص الأحمر ثم من جديد نضع طبق أرز أخرى.

نكرر الطبقات حسب الرغبة وفي الطبقة الأخيرة نضع الزعفران مذاب في ماء الورد على الوجه ونتركها حتى تستوي.

خطوات إعداد الكفتة

نضع اللحم المفروم، البصل المفروم، البيضة، الملح، الفلفل الأسود والكركم في الكبة ونخلطهم ثم نضيف البقسماط ونعيد الخلط من جديد.

نشكل المزيج على شكل كرات ونضع الكرات في طاسة بها قليل من الزيت على النار ونشوحها.

خطوات إعداد الفاصوليا

نسلق الفاصوليا ونضعه في حلة على النار وعليها قليل من الزيت والبصلة المبشورة ثم نضع عليها الفاصوليا مسلوقة، ونقلب وبعدها نضيف صلصة الطماطم وعصير الليمون وملح وفلفل أسود وقليل من الماء ونتركها حتى تتسبك قليلا.