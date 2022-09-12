انت الان تتابع خبر طريقة عمل ناجتس الفراخ.. هتنسي كل الديلفري وتعمليها في البيت على طول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إليك طريقة عمل ناجتس الفراخ في المنزل بطريقة صحية، حيث يحب الأطفال وجبة الناجتس الجاهزة وهي أول ما تقع عليه أعينهم في المطعم، لكن الناجتس الجاهزة يمكن أن تكون بيئة مناسبة للبكتيريا، الفيروسات والجراثيم خاصة أنها تتكون من لحم الفراخ المفروم مما يسمح للمطاعم بإضافة أنواع عديدة قد تكون غير موثوقة ضمن خلطة الناجتس، لذلك جنّبي اطفالك هذه المخاطر وحضريها في المنزل بنصف تكلفة الدليفري وبطعمة الذ.

طريقة عمل ناجتس الفراخ

مدة التحضير: 45 دقيقة.

عدد الأفراد: 6 أفراد.

السعرات الحرارية: في كل 100 غرام توجد 195 سعرة حرارية.

إذا اردت تخفيف السعرات يمكنك تجهيزها بالقلاية الهوائية أو بالفرن.

مكونات عمل ناجتس الفراخ

كيلو من الفراخ مفرومة ناعما (كباب).

بيض عدد 2.

كوب بقسماط.

بابريكا، ثوم باودر، بصل باودر، ملح، ملعقة عسل.

زيت للقلي.

بيض وطحين للتغطية.

طريقة تحضير ناجتس الفراخ

ضعي الفراخ مع المكونات والبهارات وامزجي جيدا.

شكلي الفراخ على هيئة اقراص صغيرة.

في طاسة ضعي البيض مع رشة فلفل.

ثم اسكبي طحين في صحن آخر وضعي معه الملح.

غمّسي قطع الناجتس بالطحين اولا ومن ثم البيض واخيرًا البقسماط.

تقلى في زيت عالي الحرارة لمدة 7 دقائق.

تقدم مع الكاتشب، المايونيز وصوص البرغر.