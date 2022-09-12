نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٤٠٪ من عروض بنده على المنظفات بأنواعها Panda من مجله بنده وموقع بندة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم ٤٠٪ من عروض بنده على المنظفات بأنواعها Panda من مجله بنده وموقع بندة بمدن المملكة العربية السعودية، وعلى أسعار كثير من السلع الأخرى، وذلك بداية من اليوم ١٢ سبتمبر الموافق ١٦ صفر، وحتى نفاذ الكميات ضمن عروض بنده على المنظفات المختلفة، وإليكم التفاصيل…

عروض بنده على المنظفات بخصومات مميزة

نقدم لحضراتكم اليوم تفاصيل عروض بندة السعودية على أسعار المنظفات المختلفة، وتشمل: خصم خاص على سعر السائل المبيض للملابس من كلوركس، وتخفيض آخر منهم على سعر مبيض الملابس من فلاش كلور، كما يوجد خصم آخر على سعر مبيض الكلور من بروجيكت، ومسحوق الغسيل المركز من أريال Ariel، كما لديهم خصم آخر على سعر مسحوق الغسيل المركز من برسيل.

تنزيلات ضخمة لفترة محدودة بفروع بنده

توجد مجموعة من التخفيضات الحصرية المميزة على أسعار كثير من السلع الأخرى، وتشمل: خصم خاص على سعر منعم الأقمشة المركز من كمفورت، وتخفيض آخر منهم على سعر منعم الأقمشة المركز من داوني Downy بروائحه المختلفة، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار منعم أقمشة داوني بالحجم الكبير، ومنعم أقمشة كمفورت بالحجم الوسط، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الأكياس سريعة الذوبانةبخاصية النانو بودز من أريال، وخصومات أخرى على أسعار مساحيق تايد Tide، وشامبو غسيل العباية المميز من تايد، كما في الفروع عروض أخرى على أسعار جل الغسيل من تايد.

عروض مميزة على أسعار المنظفات حتى نفاذ الكمية

توجد بفروع بندة ماركت Panda market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات مميزة على أسعار: منظف المراحيض من هاربيك، كما بالماركت تخفيض آخر على سعر بخاخ التنظيف من فلاش، وعلى سعر البخاخ المنظف من ديتول Dettol، وتخفيض آخر منهم على سعر صندوق المطبخ من فيري Fairy، وعلى سعر السبراي المطهر من dettol، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار منظفات جف Jif الأصلية بالليمون، وصندوق المطبخ من فيري، وتنزيل آخر منهم على سعر أسفنجة التنظيف من فيليدا، ولديهم أيضاً خصم مميز على سعر أقراص تنظيف الالتيميت بالليمون من فينيش.