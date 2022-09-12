نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني طيران.. اغتنم الفرصة بتخفيضات هائلة وآخر موعد للعروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني طيران، الكثير من الأشخاص ينتظرون يوم الاحتفال باليوم الوطني 92 بالمملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من العروض والتخفيضات لتي تتم بالمملكة على أكثر من شيء، وتعد الخطوط الجوية من أبرز ما يقدم تخفيضات على أسعار الرحلات، سواء كانت رحلات محلية، أو رحلات دولية، فلكل يسارع في هذا الحدث الجلل، الاستمتاع بكافة الخصومات التي لا مثيل لها، ولا تحدث إلا كل عام.

عروض اليوم الوطني طيران

فلقد قام الطيران السعودي بعمل خفض لأسعار الطيران بشكل كبير جدًا على الرحلات المحلية، حيث أعلن أن الرحلة تكون تكلفتها 99 ريال سعودي، وهذا السعر أقل بكثير من السعر الحقيقي لرحلات الطيران المحلي.

ولقد حددت شركات الطيران السعودي مدة محددة تبدأ عنها هذه التخفيضات في أسعار التذاكر، حيث أنها تبدأ من يوم 20 سبتمبر، وتنتهي في يوم 23 سبتمبر من هذا العام الجاري.

كما أن هناك تخفيضات على الرحلات التي يتم إطلاقها من مدينة جدة، حيث يصل التخفيض في أسعار التذاكر إلى نحو %30، هذا غير الخصومات على الرحلات الدولية.

والتي تبدا من يوم 18 سبتمبر، وتنتهي في 23 سبتمبر من هذا العام الجاري، هذه الرحلات التي يتم اطلاقها من مدينة الدمام، وكذلك مدينة جدة والرياض كل تلك الرحلات تخضع لتخفيضات كبيرة جدًا أقل بكثير من أسعارها الطبيعية.

عروض خطوط الطيران السعودي لليوم الوطني

هناك عروض ضخمة جدًا قامت الخطوط الجوية بالإعلان عنها، خاصة بالرحلات من المملكة لجزر المالديف، حيث أن تكلفة الرحلة من المملكة إلى فندق كانديما مالديفز بجزر المالديف تساوي 9800 ريال سعودي.

وذلك نظير غرفة مزدوجة كبيرة، والإقامة لمدة أسبوع كامل بجزر المالديف، شامل السفر والانتقالات.

أيضًا الإقامة بفندق هريتانس بجزر المالديف، وهو فندق حاصل على 5 نجوم، فإن تكلفة هذه الرحلة تساوي 1900 ريال سعودي، وذلك تكلفة الفرد الواحد للإقامة 5 أيام فقط.

هذا غير العديد من الرحلات السياحية التي تكون من أجل التمتع بمشاهدة أفضل الأماكن والمناظر الطبيعية، والتي يحصل فيها المسافر على الوجبات المجانية.

في نهاية هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم، كل ما يخص اليوم الوطني 92 بالمملكة العربية السعودية، وما يحمله هذا الاحتفال من عروض اليوم الوطني طيران، والتي تجعل الكثير منكم يتمتعون بالسفر لأكثر من دولة ومكان.