نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات جرير للجوالات والأجهزة الالكترونية للشهر الجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُفجّر جرير عروض وخصومات هائلة للجوالات والأجهزة الإلكترونية للشهر الحالي بأسعار تنافسية ليس لها مثيل، وهذا على أحدث الجوالات والأفخم في الأسواق حاليًا من سلسلة سامسونج، وآيفون، وهواوي، وغيرهم، تعرف معنا على عروض جرير وسعر كل هاتف قبل الخصم وبعده وأحصل عليه فورًا قبل فوات الأوان.

عروض جرير للجوالات والأجهزة الإلكترونية

يعد متجر جرير من أشهر المتاجر داخل المملكة العربية السعودية؛ وذلك لما يقدمه للعملاء من خدمات وعروض وتخفيضات رائعة على أحدث الإلكترونيات والهواتف الذكية، وتتمثل عروضنا اليوم فيما يلي:

هاتف Samsung Z Fold3: ويأتي بمساحة 5G رام، و12 GB، بالإضافة إلى 512 جيجا بايت، وسعر الهاتف داخل العرض يبلغ 5,999 ريال سعودي، بدلًا من 7,099 ريال سعودي، أي بخصم يصل إلى 45%، الألوان المتوفر داخل العرض: الأسود والأحمر والأزرق.

جوال سامسونج جلاكسي زد فولد 3: بسعة 5G رام، و12 GB، بالإضافة إلى 256 جيجا بايت، ومزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 888 5 جي، الخصم 44%، حيث وصل سعره إلى 5.799 ريال سعودي فقط، بدلًا من 6.799 ريال، الألوان المتوفرة داخل العرض الأسود والأخضر.

جوال سامسونج جلاكسي S22 ULTRA: سعته 5G رام، 512 جيجا بايت، بخصم 7%، حيث يبلغ سعر الهاتف الآن بعد الخصم 5,299 ريال سعودي بدلًا من 5,699 ريال.

جوال سامسونج جلاكسي S21 أف إي 5G: سعته 8 جيجا بايت رام، 257 جيجا بايت، 5G، بخصم 23%، حيث وصل سعر الهاتف الآن إلى 2,299 ريال سعودي بدلًا من 2,999 ريال.

عروض جرير لجوالات الآيفون

جوال آبل IPhone 11: سعته 128 جيجا بايت، 13 بابونيك، 128 جيجا بايت، يبلغ سعره الآن 2,299 ريال سعودي، بدلًا من 3,299 ريال أي بخصم 30%.

جوال آبل IPhone 13 Pro Max: سعته 5G بايت، 1 تيرا بايت، سعر الجوال الآن 6,999 ريال سعودي بدلًا من 7,699 ريال، أي حصل على خصم 9%.

عروض جرير لجوالات هواوي